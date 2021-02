Dos detinguts per una agressió amb arma blanca al Metro de Barcelona

Els Mossos d'Esquadra han detingut el matí d'aquest dimarts a un home i a una dona per presumptament robar violentament i agredir amb una arma blanca a un usuari de metro de Barcelona a l'estació Carmel de la L5, segons ha informat en un comunicat la policia catalana.





EUROPA





Els fets van passar al voltant de les 17 hores, quan els detinguts van aprofitar que l'home acabava de validar el bitllet i van entrar també al Metro sense pagar, i per aquest motiu, l'home els va recriminar la seva actitud i van iniciar una forta discussió que va acabar presumptament amb una agressió amb un objecte punxant i li van robar la cartera.





La víctima es va refugiar a l'ascensor, però els presumptes agressors també van accedir i van tornar a agredir la víctima amb cops i empentes, i un cop a l'andana, els presumptes agressors van fugir de l'indret.





Els Mossos, al tenir coneixement dels fets, van activar diverses patrulles i agents de seguretat privada, i la víctima va ser traslladada a un centre hospitalari per ser atesa.





La policia catalana va iniciar una investigació el mateix dia de l'agressió per identificar i localitzar els autors dels fets, i el matí d'aquest dimarts els han detingut i traslladat a dependències judicials per passar pròximament a disposició judicial.





Els detinguts també estan suposadament relacionats amb un delicte d'estafa, ja que van utilitzar la targeta bancària que li van sostreure a la víctima per realitzar compres per Internet per un valor de 1.000 euros.