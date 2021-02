La inflació acumulada de Veneçuela va arribar al 3.478% al gener, segons l'oposició

La inflació a Veneçuela durant el mes de gener va ser del 55,2%, mentre que en la comparació anual l'alça dels preus va ser del 3.478%, segons l'Observatori Veneçolà de Finances, un òrgan opositor lligat a la figura de Joan Guaidó.





L'economista Àngel Alvarado va subratllar que d'acord amb la definició de hiperinflació, es necessita que transcorrin 12 mesos per sota deL 50% per posar fi a aquest cicle d'alça de preus desbocat. No obstant això, la dada collit en el primer mes de l'any no apunta que el país trenqui el camí hiperinflacionaria.





"Començant gener 1 per sobre del 50% ens diu que la hiperinflació es va mantenir durant tot l'any 2021", ha advertit Alvarado.





D'altra banda, la cistella alimentària de 80 productes es va situar en 423.041.000 de bolívars, equivalents a uns 251,2 dòlars (208 euros) calculats amb el valor mitjà de la moneda nord-americana al gener.





Durant gener, el preu dels aliments es va incrementar un 58,1%, encara que no va ser el major increment. La rúbrica d'oci va créixer un 312%, mentre que la de salut, restaurants i hotels, i roba i calçat van pujar un 70,9%, un 70,3% i un 69,8%, respectivament.





"No hi ha polítiques (del règim de Nicolás Maduro) per al poble treballador. No hi ha accions per atendre el tema del salari i del bolívar", ha afegit Alvarado.





Segons l'Observatori Veneçolà de Finances, Veneçuela va tancar 2020 amb una inflació acumulada del 3.713% i va sumar un altre any més d'hiperinflació, que el país llatinoamericà arrossega des 2017. L'organisme opositor publica de manera mensual les dades d'inflació de Veneçuela, atès que el Banc Central de Veneçuela no publica aquesta dada des de setembre de 2020.