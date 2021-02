Detingut per segona vegada Eduard Galí, el director de Consell Esportiu de l'Hospitalet

La Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (Udef) de la Policia Nacional va detenir divendres passat per segona vegada a director de Consell Esportiu de l'Hospitalet de Llobregat, Eduard Galí, entitat que està sent investigada pel presumpte desviament de fons per a fins particulars d'alguns directius, han informat fonts policials.





Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat (EP)





Les indagacions policials se centren en aclarir la petició a una entitat bancària d'una línia de crèdit de 25.000 euros i una pòlissa per un aval de 3.680 euros el 2018 basant-se una acta d'una junta de maig d'aquest any que està sota sospita i que presumptament no s'hauria realitzat, segons ha publicat 'El Periódico'.





La primera detenció de Galí va ser el passat 10 de juny, per la investigació de presumptes desviaments de subvencions en l'entitat, on també van ser detinguts per la Policia Nacional pels mateixos presumptes delictes el regidor d'Esports, Cristóbal Plaza, i el segon tinent d' alcalde, Cristian Alcázar, i van quedar en llibertat amb càrrecs després de declarar a la comissaria de la Verneda.





Divendres passat va ser citat de nou perquè, de la documentació que es va intervenir dels registres al Consell Esportiu del juny passat, van trobar proves que indicaven que presumptament Galí era autor de falsedat documental i de frau a l'administració i tràfic d'influències, han informat fonts de la Policia Nacional-





Les mateixes fonts han assegurat que, després de la declaració en la Udef divendres passat com a detingut, va quedar en llibertat amb càrrecs obligat a comparèixer davant del jutjat corresponent, i segueix investigat.





Per aquest cas, la jutgessa ha citat a declarar també com investigada a l'alcaldessa de l'Hospitalet, Núria Marín, i al secretari general de l'Esport de la Generalitat, Gerard Figueras, entre altres persones, el proper 9 d'abril.