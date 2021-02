Quatre enganyifes que has d'evitar a Internet

Encendre un dispositiu electrònic i connectar-se a tot el món. Internet és una font infinita de recursos al palmell de la nostra mà. Ens permet conèixer nous llocs i persones sense moure'ns de la sala. També accedir a formació, entreteniment, informació, sanitat, treball i una infinitat de possibilitats.









Internet s'ha convertit en la nostra porta al món i, com a tal, hem de protegir-la. De fet, si algú truca a la porta de casa nostra, el més sensat és que comprovem la seva identitat abans fins i tot d'obrir-la. Aquesta és un costum que no sempre vam traslladar a Internet, tot i que també en aquest entorn hi ha delinqüents disposats a aprofitar-se de nosaltres.





El problema és que, en moltes ocasions, som nosaltres els que vam obrir la porta a aquests estafadors sense voler. Per aquesta raó, és important conèixer els mètodes que utilitzen perquè els donem accés a les nostres dades, al nostre diners o fins i tot a la nostra confiança per intentar colar-nos informació falsa. Hi ha una sèrie d'hams que no hem de mossegar si volem mantenir-nos fora de perill dels intents de frau per internet. A continuació, veurem alguns exemples.





L'amic que (en realitat) no ho és





Aquest és un dels ganxos que més solen utilitzar els ciberdelinqüents. Si es fan passar per algú que coneixem, els resulta més senzill guanyar-se la nostra confiança perquè actuem com ells volen. Ja sigui a través d'un SMS, una aplicació de missatgeria instantània com WhatsApp o un simple correu electrònic, porten anys fent-se passar per qui no són per estafar. No importa si és un amic, un familiar o un company de treball.





Per aquest motiu, és important que, a la mínima sospita, comprovem per un altre mitjà diferent que qui ens envia un missatge és qui realment diu ser. Especialment, si ens demana realitzar moviments de diners o que compartim les nostres dades sense que hàgim contactat amb aquesta persona prèviament. Una simple trucada de telèfon per comprovar la seva identitat i la legitimitat del missatge pot salvar-nos de caure en una ciberestafa.





També hem de tenir especial precaució amb missatges similars que rebem d'empreses com entitats bancàries i que no han anat precedits d'alguna acció per part nostra.





El sorteig que ho has guanyat





Una altra de les formes que utilitzen els estafadors perquè facis accions que et perjudiquen és temptar amb falsos premis. En aquest sentit, fan servir ganxos de tota mena: sortejos en què no hem participat i dels que suposadament hem resultat guanyadors, cupons descompte de marques conegudes que no són tals o fins i tot invitacions a participar en esquemes piramidals que prometen quantiosos ingressos a canvi de una petita inversió.





En aquest sentit, es tracta d'evitar la temptació i desconfiar de qualsevol missatge que ens animi a realitzar alguna acció sota aquest tipus de pretextos.





El donatiu que no anirà a parar on creus





A l'hora d'accedir a les nostres dades, els estafadors a internet solen aprofitar-se de l'actualitat. Aquest és un hàbit que els resulta especialment eficaç quan ens trobem en un clima de tensió com el que provoca la pandèmia de la COVID-19.





Des falses campanyes de donació per ajudar els sanitaris fins promeses de vacunació a canvi de diners o de compartir els nostres dades, la crisi sanitària s'ha convertit en un camp abonat per a tot tipus d'estafes. També ofereixen supòsits consells per mantenir-nos fora de perill de contagis als quals podrem accedir si compartim la nostra informació personal. Fins i tot disseminen informació falsa amb el simple objectiu de crear confusió.





Els deutes que no són tals





De vegades, la suplantació d'identitat per forçar-nos a realitzar una acció que ens perjudicarà pot arribar a ser molt sofisticada. En aquest sentit, els ciberdelinqüents poden enviar factures fent-se passar per algun dels nostres proveïdors -com ara companyies energètiques o telefòniques- i reclamant un suposat pagament pendent.





De vegades, el que pretenen és fer-se amb els nostres dades. Així, ens demanen que se'ls facilitem per retornar-nos un import cobrat per error o fins i tot per solucionar una suposada incidència tècnica.





Com mantenir la teva seguretat





Tots aquests hams que els ciberdelinqüents ens llancen amb l'esperança que piquem tenen certs elements en comú. Si ens fixem bé en ells, podrem identificar més fàcilment si algú tracta de estafar-.





En molts dels missatges fraudulents que rebem, sol incloure un link sobre el qual ens conviden a fer clic o un document adjunt que podem obrir. Si ho fem sense abans aplicar les mesures de prevenció recomanades, podríem estar obrint la porta als estafadors. Per aquesta raó, és molt important extremar les precaucions amb els enllaços que ens arriben per correu electrònic, missatge instantani o SMS i, davant la menor sospita, no clicar a l'enllaç ni obrir els adjunts.





A més d'analitzar sempre amb deteniment els missatges que arriben al teu dispositiu, hi ha dos pilars fonamentals en la teva seguretat: mantenir el programari del teu dispositiu i aplicacions sempre actualitzat i comptar amb un antivirus, tant per al teu ordinador com per al teu mòbil. Encara que no són infal·libles, són imprescindibles per ajudar-te a detectar i frenar possibles atacs de malware.





En el seu intent de estafar-, els ciberdelinqüents també solen animar-nos -i fins i tot amenaçar-nos- perquè efectuem transaccions de diners. Per això, no hem de realitzar-les sense comprovar prèviament la identitat de qui ens les demana. Si pot ser, aquesta comprovació s'ha de fer per un mitjà diferent a què s'ha fet servir per comunicar-se amb nosaltres.





És important que siguem conscients dels riscos que correm a l'accedir a internet, pels quals sempre haurem d'utilitzar el sentit comú abans d'obrir un arxiu o un enllaç o portar a terme qualsevol acció. Si t'interessa reforçar la teva seguretat en línia, et resultarà especialment útil la web de ciberseguretat de CaixaBank , on trobaràs informació sobre els atacs més comuns i les eines que tens al teu abast per protegir-te.