Dos anys de presó per assetjar la seva exparella amb 500 missatges de WhatsApp en dos mesos

L'Audiència Provincial de Cantàbria ha condemnat a dos anys de presó un home per saltar-se en diverses ocasions l'ordre d'allunyament que tenia sobre la seva exparella i assetjar-la, de forma presencial i per telèfon, a l'enviar gairebé 500 missatges de WhatsApp en dos mesos.





EUROPA PRESS





No obstant això, la Secció Tercera de l'Audiència ha absolt l'acusat d'un delicte d'agressió sexual a la víctima, que va morir poc després dels fets per causes naturals.





La sentència ha aplicat l'agreujant de reincidència en el delicte continuat de trencament de condemna i mesures de seguretat i en el de violència de gènere en la seva modalitat d'assetjament (coaccions).





Però després del judici, la sala no ha considerat acreditat el delicte d'agressió sexual (violació) en concurs medial amb un altre de violència de gènere en la modalitat de lesions lleus.





La Fiscalia demanava 12 d'anys i mig de presó per al processat i una indemnització de 12.000 euros als fills de la morta pels danys morals causats.





FETS PROVATS





Després de la vista oral, amb l'interrogatori a l'acusat i la pràctica de les proves testifical i pericial, els magistrats han considerat provat que l'home, de 65 anys, va mantenir una relació sentimental amb la dona durant aproximadament un any i tres mesos, finalitzant la mateixa entre desembre de 2016 i gener de 2017.





Aquest mateix mes, ell va ser condemnat per un delicte de violència de gènere amb prohibició d'aproximar-se a la seva exparella a menys de 300 metres o de comunicar-se amb ella per qualsevol mitjà o procediment durant 16 mesos. Mesura que va ser agreujada al febrer, amb la col·locació d'un dispositiu de control i seguiment telemàtic. A més, al març va tornar a ser condemnat, per coaccions i trencament de condemna.





I és que malgrat les prohibicions i requeriments, "guiat per l'obsessió que sentia" per qui havia estat la seva companya sentimental i amb la "ferma intenció" de recuperar la relació, l'home va incomplir de manera "sistemàtica i reiterada" les ordres judicials, "vigilant el seu dia a dia i buscant contínuament el contacte físic o telefònic" amb ella.





Així, es va comunicar amb la víctima a través per missatges de telèfon, i entre el 12 d'abril i el 18 de juny li va enviar un total 479 per WhatsApp, fins i tot de matinada i de forma "insistent", arribant a manar 66 en una sola jornada. En ells incidia en l'amor que sentia per ella, la necessitat de tornar junts i fins i tot li proposava anar-se'n a viure fora de Cantàbria. I després bloquejar-en l'aplicació de missatgeria instantània, va continuar mitjançant SMS.





A més, el processat va incomplir la prohibició d'aproximació, entrant en diverses ocasions a la zona d'exclusió fixa que se li va imposar referida al domicili de la víctima i "rondant" també una ruta "sabent" que ella passejava per les tardes. El resultat va ser que es van trobar algunes vegades en diferents carrers.





També van coincidir un dia a l'aparcament d'un supermercat on ell la va demanar que obrís el cotxe i que entressin per parlar, al que ella es va negar. Va abandonar el lloc quan van arribar uns veïns que van assistir a la víctima.





I en una altra ocasió, el condemnat va enviar al domicili de la dona un ram de flors pel seu aniversari, amb el manuscrit 'Felicitats ke recordis del meu t'estimo'.





Davant d'això, la dona va decidir denunciar els fets el 27 juny i a l'endemà el Jutjat de Violència sobre la Dona número 1 de Torrelavega va acordar presó provisional per a l'acusat. Va estar a la presó fins al 28 d'agost, ja que la víctima havia mort per causes naturals el dia 22 d'aquest mes.





FETS NO ACREDITATS





En canvi, la sentència no considera acreditats altres fets, com l'home es desplacés a mitjans d'abril a casa dels pares d'ella i li advertís per SMS que baixava a parlar amb ell o pujava ell a l'habitatge, ni que a conseqüència d'això ella accedís a veure amb l'acusat dins del seu vehicle.





Tampoc que al maig, un dia que ella passejava per la carretera, el processat la introduís al seu cotxe, agafant fortament del braç i del cos, per traslladar-la després a casa, o que un cop allà la arrossegués fins al llit arribant a penetrar-la vaginalment.





Finalment, la Secció Tercera a l'AP no considera acreditat que l'acusat actués amb les seves facultats intel·lectives o volitives menyscabades a conseqüència d'un trastorn adaptatiu ansiós amb símptomes depressius, ni que tingués deteriorament cognitiu, sinó que conservava la seva capacitat intel·lectiva.