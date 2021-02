La pandèmia de l'coronavirus ha disparat la mortalitat a Espanya, provocat importants retards en la tramitació de documents i causat una recessió econòmica sense precedents en temps de pau. Un còctel que, segons temen els notaris, es traduirà en una allau de renúncies a herències durant 2021, que podria batre rècords, davant la por dels beneficiaris a rebre més deutes i obligacions tributàries que béns en el marc de la crisi oberta pel Covid-19.





Així ho destaca el diari Cinco Días que emfatitza que quan hi ha crisis econòmiques, hi ha més renúncies d'herències. "Des de 2007-2019 han anat augmentant", il·lustra Concepció Barri, vicedegana de el Col·legi Notarial de Madrid.





Així, mentre que la xifra d'acceptació d'herències amb prou feines ha oscil·lat entre 260.000 i 320.000 a l'any, el nombre de rebuigs a les mateixes s'ha multiplicat per quatre en aquest període des de les 11.000 de 2017 a les 47.421 de 2019, segons les dades de l' Consell General de l'Notariat. La xifra no ha parat de créixer any a any, i va arribar a pujar un 24% només el 2013.





"El factor decisiu és, lògicament, el principi de successió universal", explica Ignacio Gomá Lanzón, notari de Madrid, pel qual "els successors d'una persona reben l'actiu i també el passiu, és a dir, els seus deutes", a les que han de fer front amb "el patrimoni propi". "Això combinat amb una crisi econòmica de l'envergadura de la de 2007-2008 ha fet que, de vegades, rebre herències sigui rebre deutes", afegeix.





Els notaris temen una allau de renúncies a herències en 2021. Foto @EuropaPress





Entren en en joc aquí dos factors fonamentals: les pròpies deutes que llega finat, habitualment més voluminoses com més gran és el calat d'una crisi econòmica, i d'una altra, el pagament de l'impost de successions i -quan hi ha immobles pel mig- el de la plusvàlua municipal. Una factura tributària que el beneficiari té sis mesos per liquidar des de la mort de qui llega i que pot resultar prohibitiva per hereus sense liquiditat.





"Pot passar que en l'herència hagi un pis de molt valor, però si no hi ha diners líquids no pots pagar l'impost", il·lustra la vicedegana de Madrid que matisa que encara que regions com la seva apliquen fortes bonificacions entre familiars directes, aquest avantatge fiscal no es dóna en tots els casos ni en altres regions.





La pandèmia ha causat, a més, un excés de mortalitat d'una mica més de 80.000 persones entre març i desembre de 2020, període en què es van registrar 391.400 morts, segons l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Malgrat això, el nombre de renúncies a herències es va reduir un 6,4% interanual en l'exercici, el seu primer descens des de 2007.





En realitat la baixada es va donar en tot tipus de documents notarials, amb caigudes de l'3,8% en la signatura de testaments (malgrat l'increment de l'interès per aquesta figura constatat en les notaries per l'emergència sanitària) fins als 616.561; i descensos de el 7% en les acceptacions d'herències, a 297.948.





L'explicació és que "en els mesos de confinament domiciliari estricte es van prioritzar operacions urgents, i les que no ho eren van quedar posposades, unit al fet que les comunitats autònomes van adoptar mesures per ampliar els terminis de liquidació d'impostos, la qual cosa permet suposar que molts hereus han deixat per a més endavant la decisió d'acceptar o repudiar l'herència ", aclareix Teresa Barea, degana dels notaris andalusos i portaveu nacional de la branca.





"En 2021 es produirà un increment de renúncies", exposa Barri, tot i que deixa en l'aire que la xifra bata el rècord de 2019 davant la possibilitat que un nou confinament total torni a paralitzar les operacions. "Aquest any segurament aflori en els números aquest increment de mortalitat" de la pandèmia, així com "totes les operacions que s'han posposat a 2020", de manera que "si sembla que el 2021 tindrem un important nombre" de renúncies a herències, concorda Barea.





Els notaris consultats coincideixen a assenyalar, però, que hi ha una via per acceptar l'herència sense comprometre el patrimoni propi: l'acceptació a benefici d'inventari, que implica liquidar el passiu de l'testament únicament amb els actius que contingui. Fins 2015 això exigia anar a l'jutjat amb advocat i procurador, però encara que des de llavors pot tramitar-se en la notaria sense major cost que una usual, amb prou feines es segellen 800 d'elles a l'any pel "desconeixement", diuen els notaris, que és possible acceptar una herència sense carregar amb els seus deutes.