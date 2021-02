Part de Catalunya, en risc per nevades, vent, tempestes i fort onatge

La neu, el vent, les tempestes o el fort onatge posaran aquest dimecres amb avís de risc (groc) o risc important (taronja) a bona part de la Península i Balears, excepte a Extremadura, oest d'Andalusia i Navarra, segons ha informat l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET).





La cimera de Gran Canària es fa de dia amb un fi mantell de neu / EP a





En concret, el risc per vent important, amb ratxes que poden bufar fins i tot fins a 90 quilòmetres per hora, afectarà Tarragona, Almeria, Granada, i Illes Balears, mentre que l'avís per vent serà groc, per ratxes de fins a 80 quilòmetres per hora a Albacete, Madrid, Múrcia, Jaén, Conca, Terol, Castelló, València i Alacant.





A més, les nevades afectaran amb risc important, perquè s'esperen acumulacions de 20 centímetres de neu al Pirineu d'Osca. Mentrestant, tindran avís groc, perquè s'acumularan fins a 12 centímetres de gruix, les províncies de Lleida, Terol i Madrid.





Pel que fa als fenòmens costaners, tot el litoral de la Península i de les Balears excepte Granada, Cadis, Màlaga, Huelva, Múrcia, València i Alacant tindran risc. L'avís serà taronja a les Balears, la Corunya, Pontevedra, Almeria i Granada.





Mentre l'avís serà de nivell groc al litoral del País Basc, Cantàbria, Astúries, Lugo, al litoral de Catalunya, sud de València, nord de Mallorca i Menorca, Múrcia, Màlaga i Cadis.





En general aquest dimecres estarà marcat per les nevades al centre i nord peninsular i pel vent fort al Cantàbric, Alborán, Balears, punts de litoral mediterrani oriental i àrees muntanyenques de l'est peninsular. També s'esperen tempestes.





Aquesta situació es deu a la inestabilitat posterior al pas d'un front atlàntic que ja haurà superat les Balears i que deixarà cels ennuvolats o coberts i precipitacions a la major part de la Península durant la matinada.





També s'esperen precipitacions durant el matí i a les hores centrals del dia a les Balears, on s'esperen les més intenses i acompanyades de tempesta.





Les excepcions són el Cantàbric oriental i al Pirineu, on es mantindran la nuvolositat abundant i les precipitacions fins ben entrada la tarda, i la major part del litoral mediterrani peninsular, on predominaran els cels poc ennuvolats o amb núvols de tipus alt.





A la tarda, un front càlid entrarà per l'oest de la Península i provocarà un augment de la nuvolositat així com algunes pluges febles. A les Canàries s'esperen intervals ennuvolats, amb probables xàfecs a les illes muntanyoses.





Les precipitacions seran en forma de neu a la serralada Cantàbrica i en els sistemes Central i Ibèric; amb una cota situada en 1.100 a 1.500 metres al principi del dia i que baixaran fins als 900 o 1.000 metres durant la matinada i matí. Al Pirineu les nevades es donaran a partir de 1.200 metres.





Pel que fa a les temperatures, l'AEMET preveu que pugin al vessant atlàntica, sud-est i nord d'Aragó i de Catalunya. Les mínimes tendiran a pujar a la meitat sud peninsular i a baixar a la meitat nord. A la resta de país no s'esperen canvis significatius i les gelades seran febles i afectaran àrees de muntanya.





Finalment, el vent bufarà de component oest a la Península i Balears, fort o amb intervals de fort al Cantàbric, Alborán, Balears, punts de litoral mediterrani oriental i àrees muntanyenques de l'est peninsular, amainant al llarg del dia. A les Canàries, vent fluix, variable o de component nord.