La crisi pandèmica s'acarnissa, també, amb les sales de cinema

Segons dades de la consultora Comscore, el percentatge de cinemes oberts a Espanya en l'actualitat no supera al 39% amb una descomunal caiguda en picat d'espectadors. La tràgica pandèmia global arrasa, també, a un sector ja molt castigat de per si en els darrers temps. En molts casos, ha suposat una "palada" definitiva.





Després que el 2020 hagi tancat amb un descens global dels ingressos en taquilla superior a l'72%, les expectatives segueixen sent dramàtiques per al present 2021. Una remuntada sembla, a hores d'ara pura "ciència ficció", apel·lant a una terminologia cinèfila.





Les noves restriccions amb tocs de queda, aforaments reduïts a les sales (fins a un 50%) combinats amb l'absència d'estrenes tant internacionals com nacionals frenats per les distribuïdores, han obligat que les principals cadenes d'exhibició cinematogràfica -Cinesa, Yelmo, Ocine , MK2 i Kinépolis- tanquin de forma temporal la majoria dels seus cinemes a Espanya. Aquestes cinc cadenes representen, segons la Federació d'Entitats d'Empresaris de Cinema d'Espanya (FECE), el 55% de l'mercat.





A Catalunya, el descens d'espectadors al mes de gener s'ha situat al voltant de l'74% en comparació amb les mateixes dates de l'2020. L'any passat havien acudit 1.350.000 persones. Aquest gener de 2021 no s'han superat els 350.000 aficionats.





L'emblemàtic cinema "Texas" barceloní ha baixat també el seu teló definitivament @FJMonfort





Des del Gremi d'Empresaris de Cinemes de Catalunya es remarca que moltes sales no han tingut més remei que abaixar la persiana de manera provisional, per no descarrilar, amb l'esperança de tornar a obrir en propers mesos amb forces renovades. Confien en un eficaç procés de vacunació i en una substancial millora de l'actual situació sanitària perquè les sales cinematogràfiques tornin a oferir la seva millor oferta ... i les distribuïdores decideixin estrenar.





Malauradament, han abaixat la persiana de manera definitiva sales catalanes molt icòniques i especialitzades com els cinemes Texas i Méliès de Barcelona o El Punt de la localitat vallesana de Cerdanyola. Els estimats cineastes i empresaris Ventura Pons i Carles Balagué, en els dos primers casos, han lluitat fins al darrer alè per seguir amb la seva il·lusionant activitat però la tràgica crisi generada per la pandèmia global els ha acabat sentenciant.





En el cas de cinema Texas (que va tornar a prendre el testimoni amb èxit, fa pocs anys, de l'incansable treball d'un altre no menys il·lustre promotor que ja no està entre nosaltres, Antoni Llorens, fundador el 1980 de el Grup Lauren) diversos col·lectius de la activa "Vila de Gràcia" estan duent a terme accions i iniciatives destinades a la seva "salvació". De moment, la crua realitat és la inactivitat i una imatge desoladora de la sala tancada amb pany i clau al barceloní carrer de Bailén. Especialment cruel si recordem la massiva resposta que els veïns i bastant ciutadania barcelonina en general, va voler oferir a la iniciativa de reobrir aquesta sala.





Com (optimista) contrapunt, des del Gremi d'Empresaris de Catalunya es confia que es pugui reprendre certa normalitat en propers mesos amb la recuperació d'estrenes de cinema espanyol. Es recorda que davant la demolidora irrupció de les plataformes digitals en els últims temps, el 2019 va finalitzar amb els resultats més alts de taquilla de la dècada a les sales cinematogràfiques començant el 2020 amb un 10% per sobre de l'any anterior i les plataformes en clar ascens. L'esperança és que, un cop finalitzada el malson sanitària, els cinemes segueixin funcionant en condicions mínimes.





En aquest inquietant escenari, l'Observatori de la Cultura de la Fundació Contemporània ha revelat aquest dimecres que el sector cultural ha perdut a Espanya el 29% dels ingressos pressupostats el 2020, una caiguda més acusada en el sector privat (35%) i els professionals independents (38%) respecte a la de el sector públic (22%).