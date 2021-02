14F. Albiach, a Illa: "Primer cal ser humil i cal reconèixer que caldrà entendre"

La candidata dels comuns a la Presidència de la Generalitat, Jéssica Albiach, ha criticat que el candidat de PSC, Salvador Illa, hagi anunciat noms de possibles futurs consellers si ell governa: "Primer cal ser humil i cal reconèixer que caldrà entendre ".





La candidata d'En Comú Podem, Jéssica Albiach / EP









"S'han acabat les majories absolutes, i per tant crec que aquí la supèrbia no és possible", ha exposat aquest dimecres en una entrevista de TVE.





També ha retret que Illa afirmi "que la repetició electoral seria l'última opció", i ha instat que els polítics resolguin els problemes davant el cansament i el patiment de la gent, en les seves paraules.





En aquest sentit, ha considerat que seria incomprensible que la incapacitat d'arribar a acords amb el PSC i ERC --amb qui ha recordat que ja mantenen aliances en altres administracions-- portés a una repetició electoral o que la candidata de Junts, Laura Borràs , arribés a la Presidència.





Ha afirmat que l'important és respectar els acords de coalició, i ha retret que "el PSOE està posposant la Llei de lloguers per interessos electorals".





En preguntar pels altercats en mítings de Vox, ha sostingut: "La violència mai pot ser el camí, però també vull assenyalar que Vox en si mateix és violència, és una força política que aquesta negant violència masclista, és negacionista del virus i està parlant dels barris com femers multiculturals".