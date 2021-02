14F. El debat electoral constata la dificultat d'aliances a cinc dies de les eleccions

Els candidats a la Generalitat en el Debat de TV3 / @EP









Els candidats a les eleccions catalanes de el 14 de febrer han constatat que les seves fórmules per formar govern després dels comicis estan tan allunyades entre si que es fa difícil trobar una aliança possible tenint en compte la previsible atomització de el nou Parlament.





Ho han plantejat en el bloc d'aliances postelectorals durant el debat organitzat per TV3 amb el candidat de Cs, Carlos Carrizosa; la de l'PDeCAT, Àngels Chacón; el d'ERC, Pere Aragonès; el de PSC, Salvador Illa; la dels comuns, Jéssica Albiach; la de la CUP, Dolors Sabater; el de l'PP, Alejandro Fernández; el de Vox, Ignacio Garriga, i la de Junts, Laura Borràs.





En aquest bloc, en el qual han hagut poques interpel·lacions entre els candidats, s'han plantejat diverses fórmules de pactes diferents: un tripartit PSC-ERC-comuns, un govern ampli d'ERC, Junts, comuns, CUP i PDeCAT, una aliança que inclogui només a partits independentistes i una altra de partits constitucionalistes.





La candidata de Junts ha iniciat aquest bloc de l'debat preguntant a Aragonès si acceptarà o no els vots de PSC per formar un Govern, ja que creu que "a Madrid quan ha calgut escollir entre PSOE o Junts, han escollit a Pere Sánchez", i ha defensat que la seva aposta és formar un Executiu únicament independentista.





El socialista Salvador Illa ha recalcat que prioritza un "Govern de canvi" d'esquerres i progressista, i, davant la insistència d'Aragonès sobre si el PSC acceptarà els vots de Vox en una hipotètica investidura, ha deixat clar que no ho farà.





En l'únic moment del debat en què tots dos han entrat en el cos a cos, Aragonès ha rebutjat aquesta possibilitat enlletgint a Borràs que porta "tota la campanya llançant acusacions d'un tripartit que no passarà", ha afirmat que la seva proposta és un Govern ampli per unir a les forces que defensin l'autodeterminació i l'amnistia, i ha retret a Junts haver pactat amb el PSC a la Diputació de Barcelona.





Carrizosa ha cridat a aconseguir que el constitucionalisme superi a l'independentisme i aconsegueixi una majoria absoluta, i ha apel·lat a Illa i als partits constitucionalistes per evitar un altre Govern independentista i un altre tripartit d'esquerres: "Hem de salvar la propera dècada".





Des del PDeCAT, Àngels Chacón, ha confiat que el seu partit serà clau per a la governabilitat i ha emfatitzat que és una formació independentista però que "ni vol un país lliure a qualsevol preu ni qualsevol país", i ha rebutjat un Govern en què estigui la CUP.





La 'cupaire' Dolors Sabater a retret als comuns voler fer un govern d'esquerres amb el PSC perquè, segons la seva opinió, les seves polítiques no són d'esquerres, i ha plantejat que la CUP vol un govern independentista i "barrar el pas a l'155 ".





A més, el popular Alejandro Fernández ha assegurat que Catalunya és l'única comunitat autònoma en què "no s'ha produït alternança ideològica", ha expressat la seva convicció que el canvi passa perquè el PP tingui la clau de la governabilitat i ha dit que , si això passa, no ho desaprofitaran, com creu que va fer Cs després de guanyar les eleccions de 2017.





L'únic que ha rebutjat parlar sobre pactes ha estat Garriga, de VOX, que ha retret a la resta de partits no voler parlar dels problemes reals de la ciutadania i ha afegit que Vox entrarà al Parlament per fer de "oposició frontal" a l'independentisme ia l'esquerra.