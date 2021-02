14F. Junqueras: "ERC no pactarà amb el PSC"

Diu que els indults depenen de Govern: "Si ho vol aplicar, que l'apliqui" / @EP





El líder d'ERC, Oriol Junqueras, ha considerat impossible un acord postelectoral amb el PSC perquè assegura que ERC és el partit més antifeixista de Catalunya i creu que el candidat de PSC, Salvador Illa, acceptaria "els vots de Vox i de l'extrema dreta per intentar ser president "de la Generalitat.





En una entrevista d'Europa Press, s'ha mostrat convençut que ERC guanyarà el 14F i demana "a totes les forces independentistes i compromeses amb l'autodeterminació i l'amnistia que deixin de vetar les unes a les altres, es posin a treballar per al servei dels ciutadans "i permetin que el candidat d'ERC, Pere Aragonès, lideri un Govern d'esquerres i independentista.





No veu possibilitat a un acord amb els socialistes després de les eleccions perquè el PSC i ERC són "totalment incompatibles, i no hi ha dos partits més antagònics a Catalunya que ERC i el PSC".





"Som antagònics perquè nosaltres defensem el projecte d'una república i ells representen la defensa d'una monarquia corrupta i decadent. Nosaltres defensem el dret a decidir el seu futur a través del vot i el PSC s'ha manifestat a la banda de l'extrema dreta, en contra que els ciutadans puguin defensar el seu futur a través del seu vot ", ha argumentat.





El líder republicà ha fet referència a el possible suport de Vox a una eventual investidura d'Illa, després que el candidat socialista hagi dit que se sotmetrà a un ple d'investidura si guanya, tingui o no un acord per formar Govern, i després d'assegurar que no acceptarà el suport de el partit d'Abascal "ni per activa ni per passiva ni per perifràstica".





Durant la campanya, Illa s'ha obert a parlar amb tots els grups si venç en els comicis excepte amb els que han anunciat la seva voluntat de ficar-li "a la presó", en referència a la formació de Santiago Abascal, que demana presó per a ell per la gestió de la pandèmia i per no cessar el director de el Centre d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, com Vox exigeix.





Junqueras s'ha sentit interpel·lat per la seva pròpia situació de pres condemnat per l'1-O: "Això li ho diu algú a què li han demanat tropecientos anys de presó. Què m'estan explicant?".





"Ell no pot pactar perquè li demanen presó, però pot acceptar els seus vots, i això m'ho diu a mi, que sóc a la presó perquè entre altres coses Vox em demanava 75 any de presó. Per l'amor de Déu! Siguem seriosos : ¿Quina lliçó ens volen donar? ¿A nosaltres ens volen donar lliçons sobre això? De debò? " ha clamat.





I ha afegit: "Nosaltres, que estem a la presó i que portem més temps a la presó amb un Govern de PSOE que amb un PP, a nosaltres ens ha de donar lliçons, quan han dit que controlen la Fiscalia? ¿Quan pacten el Consell General de Poder Judicial amb un partit en què un dels seus màxims representants al Senat diu que controlen el Suprem per la porta del darrere? ".





TAULA DE DIÀLEG

Malgrat tot, ha defensat la participació d'ERC a la taula de diàleg amb el Govern central, i amb el projecte d'ERC de construir una república dirigint-se a la societat catalana ia la comunitat internacional: "Per fer-ho de forma útil i efectiva, ERC mai abandonarà la bandera de el diàleg ".





Preguntat per si valora que els socialistes acceptessin seure a l'altre costat de la taula, ha respost que "si no es diferenciessin ni tan sols en això de Vox, de PP, de l'extrema dreta i de la dreta extrema, no es diferenciarien en res" .





INDULTS

Junqueras ha recordat que una de les coses que els republicans porten a aquesta taula de negociació és l'amnistia dels presos d'l'1-O i preguntat per si creu que un eventual indult podria ser solució política, ha replicat que la seva aposta és l'amnistia i que és competència de govern espanyol aplicar o no aquests indults.

"No depèn de mi. Això depèn de el Govern de l'Estat. Si ho vol aplicar, que l'apliqui quan vulgui. Que facin el que creguin oportú. Si no ho han fet fins ara, és que no ho han volgut fer. I si un dia ho volen fer doncs que ho facin ", ha tancat.