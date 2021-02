14F. Illa defensa que no es va fer una PCR abans del debat perquè "no es fan per caprici"

El candidat d'el PSC a les eleccions catalanes, Salvador Illa, ha defensat aquest dimecres que no es va fer una prova PCR abans de començar el debat electoral de TV3 aquest dimarts com a mesura de prevenció perquè considera que no tocava fer-ho i perquè "les proves PCR no es fan per capritx ".









@PSC





Illa ha explicat que el debat complia amb les mesures de seguretat i ha recordat que "els protocols sanitaris no aconsellen fer les proves en aquest context i en aquestes condicions".





Ha exposat que el mateix dia al matí va estar en els estudis de TV3 fent una entrevista i que ningú li va dir de fer-se una PCR, de manera que no entén per què a la nit si ho hauria de fer: "Per què me la he de fer a la tarda ia la nit no? ", ha preguntat.





"Em faig les proves sanitàries seguint les mesures sanitàries", ha defensat, i ha afegit que les proves PCR i test d'antígens s'han de fer quan s'és contacte estret d'un contagiat, però que, si no és així, les autoritats sanitàries no ho recomanen.





A més, en una conferència telemàtica de Fòrum Europa Tribuna Catalunya, ha afirmat que "no sobren" les proves PCR, tot i que s'estan fent moltes diàries, i ha insistit que ell se les ha fet i se les farà quan toqui fer-les i no per qüestions d'imatge.





DISPARITAT D'OPINIÓ AMB PODEM



Preguntat per l'opinió de la ministra d'Igualtat, Irene Montero, que els líders independentistes empresonats per l'1-O haurien d'haver pogut "ser elegits" com a candidats a les eleccions, ha dit que els dirigents polítics no coincideixen en tot malgrat formar part d'un Govern de coalició.





Pel que fa a la qüestió en concret, ha reiterat que ell sempre s'ha pronunciat a favor de l'Estat de Dret i que, si aquest s'hagués respectat, la situació actual no s'hagués produït, i ha insistit que "l'amnistia no és possible "perquè considera que plantejar-la generarà més frustració.





Aquest mateix dimecres, en una entrevista s'ha pronunciat sobre les declaracions de el vicepresident de Govern, Pablo Iglesias, en què assegura que a Espanya no hi ha una "plena normalitat democràtica", i ha dit que les entén com un anhel d'Esglésies de perfeccionar la democràcia.