El BBVA es desfarà de 2.500 empleats en el primer semestre de 2021

El BBVA va reduir aproximadament un 9% la seva plantilla a Espanya, que compta actualment amb 29.330 empleats és a dir aniran a l'atur 2.500 persones. El primer anunci el va fer el conseller delegat, Onur Genç, durant la presentació de resultats de l'banc el 2020, cosa que no va agradar als sindicats, lògicament, no per l'ajust en si, sinó perquè es van assabentar per la premsa.













La reducció de plantilla serà ràpida, durant el primer semestre, tal com va assegurar Genç, i afectarà, no només a les 2.482 oficines que té el Banc a Espanya sinó també a el Centre Corporatiu, on treballen uns 6.000 empleats. El banc està prejubilant a partir dels 58 anys d'edat. I, com és habitual, es descarta, de moment, que sigui mitjançant un ERO després de la venda de la filial a EUA