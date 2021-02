Els menors de 55 anys contagiats de Covid-19 hauran d'esperar 6 mesos per rebre la vacuna

Les persones menors de 55 anys que s'encomanin de coronavirus, independentment de la seva gravetat, van a haver d'esperar sis mesos per posar-se la vacuna del Covid-19, segons s'estableix en l'actualització de l'Estratègia de Vacunació enfront de la COVID-19 a Espanya, publicada aquest dimecres pel Ministeri de Sanitat.









Treballador sanitari amb una / EP





A més, en el document s'assenyala que aquells menors de 55 anys que s'han infectat després de rebre la primera dosi de qualsevol de les tres vacunes actualment disponibles van a tenir també d'esperar sis mesos per rebre la segona dosi.





No obstant això, el Ministeri de Sanitat puntualitza que en les persones de més edat, amb o sense factors de risc, l'administració de la vacuna es realitzarà en les mateixes condicions i terminis que aquells que no han passat el Covid-19. Així mateix, desaconsella la realització de proves serològiques abans de la vacunació.





D'altra banda, el document estableix que, a nivell general, es retarda l'administració de la segona dosi per problemes de desproveïment, s'haurà de inocular "com més aviat" i la pauta completa s'haurà de realitzar amb la mateixa vacuna.





Així mateix, les persones desplaçades a altres comunitats autònomes i les estrangeres residents a Espanya que van rebre la primera dosi en una regió diferent a la que resideixen en el moment de la segona dosi, o que van rebre la primera dosi en un altre país, se'ls administrarà la segona dosi en el lloc on es trobin desplaçades o residint.





En el cas de residents i grans dependents en els quals hi ha diversos tutors legals que no estan d'acord pel que fa a la vacunació, prevaldrà la decisió que la ciència dóna suport com a millor opció per a aquestes persones, que és la vacunació, llevat que hi hagi algun motiu clínic que justifiqui no fer-ho.

TREBALLADORS ESSENCIALS QUE REBRAN LA VACUNA DE ASTRAZENECA

Pel que fa a la vacuna d'AstraZeneca, que es recomana en persones d'entre 18 i 55 anys, l'actualització de l'estratègia inclou nous grups que tindran prioritat a l'hora de rebre-la, prioritzant així als treballadors de serveis essencials com a membres de les Forces Armades , funcionaris de presons, membres de cossos de seguretat i serveis d'emergència com Bombers o professors d'infantil i primària.





Després dels grups prioritaris que ja estan rebent les dosis de les vacunes que han arribat a Espanya fins al moment, com a personal sanitari i sociosanitari de primera línia i residents i personal de centres de gent gran, les primeres dosis d'AstraZeneca van a anar dirigides pel resta de personal sanitari i sociosanitari.





De fet, s'ha establert un nou subgrup dins del personal sanitari i sociosanitari que contempla als col·lectius en funció del risc d'exposició de l'activitat laboral. Així, dins del Grup 3, s'estableix un subgrup 3B que, entre altres, preveu fisioterapeutes, terapeutes ocupacionals, personal d'oficines de farmàcia, medicina legal, serveis d'ajuda a domicili, centres de menors i de centres de dia. També s'inclou als treballadors d'Institucions Penitenciàries.





De la mateixa manera, s'ha definit el Grup 6 que contempla col·lectius amb una funció essencial per a la societat en què s'inclou a Forces i Cossos de Seguretat (Policia Nacional, Guàrdia Civil, Policia Autonòmica i Policies Locals), un altre personal d'emergències com els bombers, així com membres de les Forces Armades. En aquest grup també inclou docents i personal d'educació infantil i necessitats educatives especials, i docents de primària i secundària.