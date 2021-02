Així és el col·legi on la princesa Elionor cursarà el seu batxillerat a partir del setembre

El col·legi fundador de UWC, UWC Atlantic College, es va crear el 1962 per promoure l'entesa internacional a través de l'educació. Proporciona una plataforma perquè els joves puguin aprendre a través d'experiències compartides i se sentin empoderats per marcar una diferència positiva.





Té principalment tres característiques úniques





1. Patrimoni històric - UWC Atlantic College està situat a St Donat s, un castell de segle XII a la costa de sud de Gal·les al Regne Unit i ha estat el primer col·legi de el moviment educatiu global UWC. La primera embarcació de rescat semirrigida ha estat creada en aquest col·legi.













St Donat s / @Tripadvisor









2. "Atlantic Outdoors" (Exteriors Atlàntics) - Aquest departament està centrat les activitats extracurriculars, centrant-se en els desafiaments físics, el servei a la comunitat, lideratge d'iniciatives i treball en equip.









3. Empoderament - Als estudiants se'ls dóna la responsabilitat de prendre les seves pròpies decisions i decidir les seves accions, en un ambient segur i amb la presència d'adults, en línia amb l'esperit de la revolució educacional començada fa més de 50 anys pel nostre fundador Kurt Hahn.





Hahn nascut a Berlín de pares jueus va assistir a l'escola a Berlín, després a les universitats d'Oxford, Heidelberg, Friburg i Göttingen. Durant la Primera Guerra Mundial, Hahn va treballar en el Departament de Relacions Exteriors d'Alemanya, analitzant diaris britànics i assessorant a el Ministeri de Relacions Exteriors. Havia estat secretari privat del príncep Max von Baden, l'últim canceller imperial d'Alemanya. En 1920, Hahn i Prince Max van fundar Schule Schloss Salem, un internat privat on Hahn es va exercir com a director fins a 1933. Hahn va ser criat com a jueu i es va exercir com a director de l'Escola de Salem durant l'ascens a el poder d'Adolf Hitler. Va començar la seva ferotge crítica a el règim nazi després que les tropes d'assalt de Hitler matessin a un jove comunista en presència de la seva mare. Quan va parlar en contra dels soldats d'assalt, que no havien rebut cap càstig, Hahn va parlar contra Hitler públicament. Va demanar als estudiants, professors i ex alumnes de l'escola de Salem que triessin entre Salem i Hitler. Com a resultat, va ser empresonat durant cinc dies (de l'11 a el 16 de març de 1933). Després d'una apel·lació del primer ministre britànic Ramsay MacDonald, Hahn va ser posat en llibertat i al juliol de 1933 es va veure obligat a abandonar Alemanya i traslladar-se a Gran Bretanya.





Hahn es va instal·lar a Escòcia, on va fundar Gordonstoun amb Sir Lawrence Holt amb principis similars als de l'escola de Salem. Més tard, Hahn es va convertir a l'cristianisme i es va convertir en membre comulgante de l'Església d'Anglaterra en 1945 i va predicar a l'Església d'Escòcia. També va iniciar una organització internacional d'escoles, ara anomenada Round Square i va participar en la fundació de l'Organització Outward Bound, Atlantic College a Gal·les i el moviment més ampli de United World College, i el Premi de l'Duc d'Edimburg.





Hahn va dividir el seu temps entre la Gran Bretanya i Alemanya després de la Segona Guerra Mundial. Va fundar diversos nous internats basats en els principis de Salem i Gordonstoun: Anavryta, Grècia (1949); Louisenlund, Alemanya (1949); Battisborough, Anglaterra (1955); Escola Rannoch, Escòcia (1959); Box Hill, Anglaterra (1959); Escola Internacional d'Ibadan, Nigèria (1963); The Athenian School, Estats Units (1965). Va renunciar a la prefectura de Gordonstoun per motius de salut i va tornar a Hermannsberg, prop de Salem, el 1953. Va morir allà el 14 de desembre de 1974 i va ser enterrat a Salem.





La filosofia educativa de Hahn





En aquests centres la seva filosofia es basa en el respecte pels adolescents, als qui creia posseïen una decència i un sentit moral innats, però que, segons ell, eren corromputs per la societat a mesura que envellien. Creia que l'educació podria prevenir aquesta corrupció si els estudiants tinguessin oportunitats de lideratge personal i de veure els resultats de les seves pròpies accions. Aquesta és una de les raons de l'enfocament en l'aventura a l'aire lliure en la seva filosofia.





Hahn va confiar aquí al Dr. Bernhard Zimmermann, exdirector de la Universitat de GöttingenDepartamento d'Educació Física, que va haver de sortir d'Alemanya el 1938 perquè no volia divorciar de la seva dona jueva.





El pensament educatiu de Hahn es va cristal·litzar amb la Primera Guerra Mundial, que va considerar com una prova de la corrupció de la societat i una promesa d'una perdició posterior si la gent, en particular als europeus, no se'ls podia ensenyar de manera diferent . Estava profundament influenciat pel pensament de Plató. Gordonstoun es basa menys en Eton que a Salem. Els prefectes de Hahn es diuen Portadors de Color i tradicionalment es promouen d'acord amb els valors de Hahn: preocupació i compassió pels altres, la voluntat d'acceptar la responsabilitat i la preocupació i tenacitat en la recerca de la veritat. El càstig de qualsevol tipus es considera un últim recurs. Segons l'educador alemany Michael Knoll, la "educació per a la democràcia" va ser el nucli de la filosofia educativa de Hahn.





Hahn també va emfatitzar el que ell va anomenar "servei samarità", fer que els estudiants prestin servei a altres. Ell va formular això enfocant-se en trobar un propòsit cristià a la vida. El seu antic alumne, Golo Mann, el va descriure més tard com un "cavaller cristià". Les idees de Hahn també van ser adoptades - a través dels esforços d'Alec Peterson, qui anteriorment va treballar amb Hahn en el recentment fundat Atlantic College en la dècada de 1960 - pel programa de Batxillerat Internacional i per tant secularitzat.





ELS DETALLS FETS PÚBLICS PER SARSUELA SOBRE EL FUTUR DE LEONOR





L'hereva a el tron començarà la seva nova etapa el mes d'agost i romandrà dos cursos en l'esmentat centre, el cost de 64.000 lliures (al voltant de 75.000 euros) serà satisfet pels Reis. Leonor de Borbó, estudiarà el batxillerat en la institució educativa Col·legis de l'Món Unit (UWC) al UWC Atlantic College de Gal·les , Regne Unit, segons ha informat aquest dimecres el palau de la Zarzuela.













La princesa Elionor en el seu debut a Catalunya / @EP





La Princesa Leonor s'ha sotmès a tot i l procés de selecció exigit per la Fundació Comitè Espanyol dels Col·legis d'el Món (UWC Espanya) que consta d'una fase inicial de preselecció, desenvolupada de forma anònima per a cada candidat, i d'una fase final , portada a terme de forma telemàtica amb diferents proves.





El programa acadèmic es desenvolupa en dos cursos (2021-2022 i 2022-2023) i comprèn tant matèries de ciències com de lletres. Aquest programa es completa amb un curs interdisciplinari comuna sobre teoria de el coneixement, una monografia de caràcter investigador, així com un programa especial de creativitat (teatre, música, art, etc.) acció (esports) i una activitat que impliqui un servei a la comunitat (suport en escoles locals, treball amb nens amb discapacitat intel·lectual, tercera edat, primers auxilis, manteniment de costes i boscos propers, control dels índexs de contaminació mediambiental, cura i recuperació d'espècies animals, rescat marítim, guardacostes, etc.) .





La incorporació a l'escola està prevista entre finals d'agost i primers de setembre. La Princesa Leonor residirà, com la resta d'alumnes, d'acord amb el règim d'internat que l'UWC Atlantic College té establert dins del seu recinte, on disposa de diverses cases en què els alumnes es distribueixen per grups de nacionalitats, orígens i confessions diferents, que conviuen amb professors i empleats de el centre.





La Princesa d'Astúries compatibilitzarà aquest període de la seva educació amb el progressiu desenvolupament dels seus compromisos institucionals a Espanya.





COMUNICAT DE LA SARSUELA









@Zarzuela