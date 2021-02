Campo se suma a les crítiques a Iglesias des del Govern i defensa que "Espanya és una democràcia plena"

El ministre de Justícia, Juan Carlos Campo, ha defensat aquest dimecres que "Espanya és una democràcia plena", responent així a el vicepresident segon de Govern, Pablo Iglesias, que va qüestionar que ho fos per la sentència condemnatòria contra els líders de l' 'Procés', sumant-se amb això a altres membres de l'Executiu que en els últims dies també han contestat el líder de Podem.





El ministre de Justícia, Juan Carlos Campo (EP)





Campo ha recordat, durant la seva intervenció telemàtica per inaugurar la VI Trobada COMPLEIXEN, que la base de l'Estat de Dret és el compliment i el respecte a les normes, reivindicant que "Espanya compleix, sent, per això, un Estat de Dret i una democràcia plena ".





A més, ha ressaltat que Espanya es manté entre les democràcies plenes davant el major retrocés democràtic global, revalidant "la seva condició de democràcia plena any rere any", segons ha informat el Ministeri de Justícia en un comunicat.





La polèmica es va desencadenar dilluns per una entrevista d'Iglesias al diari 'Ara' en què va declarar que "no hi ha una situació de plena normalitat política i democràtica a Espanya quan els líders dels dos partits que governen Catalunya, un està a la presó i l'altre a Brussel·les ", en referència a Oriol Junqueras (ERC) i Carles Puigdemont (Junts), respectivament.





Des de llavors han estat diversos els membres de Govern que han corregit a el vicepresident segon, entre ells la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, o la vicepresidenta econòmica, Nadia Calviño, i aquest mateix dimecres el ministre d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, José Luis Escrivá , que ha subratllat que Espanya "destaca" en les "avaluacions més rigoroses i prestigioses" sobre els països amb un millor estat de dret per davant, per exemple, d'Itàlia i França.





No obstant això, Camp també ha volgut destacar que, tot i les dificultats de 2020, el Govern de coalició "compleix", esgrimint que s'han posat en marxa el 90% dels 1.238 compromisos adquirits.





PROTECCIÓ A DENUNCIANTS





En concret, ha indicat que "el Govern té entre les seves prioritats regenerar la vida pública i lluitar contra la corrupció en qualsevol de les seves formes", per explicar que el seu Ministeri està treballant en la protecció als denunciants.





Ha precisat que Justícia està estudiant la transposició de la Directiva (UE) 2019/1937, de 23 d'octubre de 2019, sobre la protecció a les persones que informen sobre infraccions de el Dret de la UE.





La transposició d'aquesta norma comunitària a l'ordenament jurídic espanyol, ha explicat, és una tasca prioritària per al Govern "perquè serà un instrument molt útil en la lluita integral contra la corrupció".





EL 'COMPLIANCE', UN "REQUISIT"





D'altra banda, s'ha referit a el tema central de la VI Trobada COMPLEIXEN, organitzat per l'Associació de Professionals de Compliment Normatiu, per assenyalar que el 'compliance' "ha deixat de ser una opció voluntària per a moltes organitzacions i ha passat a ser un requisit dins de la seva estratègia i estructures internes ".





Si bé a el mateix temps ha reconegut que queda "un llarg camí per recórrer per millorar els mecanismes de control intern i de lluita contra el frau en empresa i organitzacions públiques".





En aquest punt, ha esmentat la importància de "promoure el desenvolupament, la professionalització, la implementació de les millors pràctiques i la recerca de l'excel·lència en el compliment normatiu".