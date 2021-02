El jutge que ha ordenat reobrir els bars a Euskadi té escrita la frase "No més confinament" al seu Whatsapp

Terrassa a Euskadi (EP)





Els bars i restaurants han reobert aquest dimecres a Euskadi després d'una sentència de Tribunal Superior de Justícia del País Basc (TSJPB) que va fallar a favor dels hostalers. Segons el jutge, no es pot constatar que els bars representin un focus de contagis i, per això, no troba motius per decretar el seu tancament.





L'opinió del jutge dista amb la de molts epidemiòlegs i fins i tot amb la d'altres tribunals nacionals, com el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), que sí va considerar que s'havia de tancar la restauració per fer front a la propagació del Covid-19 .





El jutge que va suspendre el tancament de l'hostaleria a País Basc es diu Juan Garrido, i segons informa Cadena SER, en el seu perfil de Whatsapp es pot llegir la frase: "No more lockdown" ("No més confinament"), una reflexió que sens dubte ha cridat l'atenció dels mitjans.





Aquesta frase d'una cançó de Van Morrison ha estat un dels principals lemes dels negacionistes del Covid-19, i sorprèn que sigui una de les proclames d'un jutge que pot decidir sobre el confinament en un territori. No obstant això, el magistrat ha explicat a la SER que té aquesta frase en el seu perfil des de novembre - des que es va aprovar el segon estat d'alarma - i que només la fa servir perquè és un gran seguidor del músic.