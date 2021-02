El ciclisme contribueix a l'activitat econòmica amb prop de 1900 milions d'euros en vendes i 22.567 llocs de treball a Espanya

21 milions d'espanyols tenen una bicicleta i la fan servir habitualment. Aquesta xifra continua augmentant cada any gràcies a un conjunt de factors com el creixent ús de la bicicleta entre la població espanyola; el cicloturisme com a nova forma de turisme; la utilització de la bicicleta com a mitjà de transport sostenible; la rellevància del ciclisme professional o la creixent organització i participació en proves ciclistes tant d'homes com de dones.





EUROPA PRESS





Com a conseqüència de tot això, a Espanya la bicicleta és en si mateixa una indústria econòmica que genera més de 1.871 milions d'euros només en vendes al detall i dóna feina a 22.567 persones (dades 2019), al que cal sumar els centenars de persones que mobilitzen proves com La Volta cada any. La previsió és que, al 2020, amb el boom per l'esport outdoor i l'ús de la bicicleta per a la mobilitat i la pràctica esportiva (especialment la bicicleta elèctrica), aquestes vendes s'incrementin.





En aquest panorama cal destacar la visibilitat i proximitat del ciclisme professional, ja que ciclistes d'elit i aficionats comparteixen les carreteres en entrenaments i carreres. És important destacar que, a diferència d'altres esports, els equips no compten amb ingressos de TV o de taquilla i depenen gairebé exclusivament dels seus patrocinadors. Actualment el Movistar Team és l'únic equip espanyol a World Tour, primera categoria mundial en la qual competeixen 19 estructures de 14 països.





Aquests són alguns dels punts destacats de l'informe El ciclisme, davant la seva major port, presentat per la Reial Federació de Ciclisme Espanyola, en col·laboració amb Telefónica i elaborat per 2PlayBook.





Tal com ha destacat José Luis López Cerrón, president de la Reial Federació Espanyola de Ciclisme: "Cada un dels indicadors que mesuren la salut del ciclisme a Espanya assenyalen que el nostre esport viu el seu millor moment. Mai abans hi havia hagut tants practicants de ciclisme . Des de la Federació som conscients de les diferents facetes del nostre esport i és per això que estem treballant en el desenvolupament de projectes relacionats amb la mobilitat sostenible, el benestar i la salut a través de la pràctica esportiva i d'oci del ciclisme, així com projectes relacionats amb la potenciació del turisme a través de la bicicleta. En els últims anys, hem desenvolupat importants projectes per fomentar el ciclisme femení a través de programes com Women In Bike, altres relacionats amb oferir als el col·lectiu ciclista esportiu, urbà i d'oci la cobertura i l'assegurança a través del Carnet Ciclista, entre d'altres. També és important assenyalar que a més de les facetes anteriorment comentades, el ciclisme segueix consolidant-se com un espectacle de gran rellevància ".





Per la seva banda, Rafael Fernández de Alarcón, director de Marca, Patrocinis i Mitjans de Telefónica, ha assenyalat que "Telefónica porta 11 anys donant suport al ciclisme a través del Movistar Team. És un esport que ens ha donat moltes satisfaccions com espònsor, no només per la rellevància de les marques i la proximitat amb els aficionats, sinó per la seva capacitat per comunicar valors. a més de l'esforç i treball en equip propis de l'esport, el Movistar Team s'ha convertit en un exemple del nostre compromís amb la igualtat de gènere, el desenvolupament sostenible o l'aplicació de les noves tecnologies a l'esport. "





La bicicleta cada vegada més usada a Espanya: una democratització que incrementa l'activitat econòmica





El sector de la bicicleta veu esperançat com van creixent les xifres d'ús de les dues rodes. Segons dades del Consell Superior d'Esports (CSD), 7,9 milions les persones es pugen a la bicicleta al mínim un cop al mes com a part de la seva rutina d'activitat física. L'últim estudi promogut pel Govern assenyala que més de 20 milions de ciutadans fan servir la bici amb freqüència com a mitjà de transport. A més, gairebé 21 milions d'espanyols tenen una bicicleta i l'empra habitualment. De fet, en l'última dècada, l'ús de la bicicleta ha crescut en més de 9 punts percentuals, arribant al 50,7% de la població. A això sumar que és un esport per a tots els públics, ja que el 89,6% de la població espanyola sap anar en bicicleta, segons l'estudi de la DGT al tancament de 2019.





Aquesta eclosió i democratització de la bicicleta a Espanya també explica la despesa en elles. Amb una evolució de dents de serra, l'Institut Nacional d'Estadística (INE) mostra que cada espanyol va destinar 148,37 euros de mitjana a bicicletes en 2019, enfront dels 132,88 euros de 2016. Aquest boom també s'ha vist reflectit en la despesa per participar en proves esportives, que ha passat de 64,93 euros a 84,4 euros de mitjana per persona. Els espanyols van destinar un 9,8% més el 2019 a participar de manera activa en proves ciclistes i de running, entre d'altres disciplines.





Aquesta qüestió també té una repercussió directa en un dels principals motors econòmics de país com és el turisme. El 92% de la població d'entre 12 i 54 anys sap anar en bicicleta i aquest aspecte, unit a l'augment de la penetració del seu ús amb fins més recreatius que esportius, està afavorint el cicloturisme. De fet, el cicloturisme és un dels fenòmens a l'alça dins el turisme esportiu, una activitat que va moure 2.258.000 d'euros el 2019, segons l'Institut Nacional d'Estadística (INE).





A aquesta realitat que el ciclisme és un dels esports més practicats a Espanya se suma que és un dels més consumits com a espectacle esportiu d'entreteniment. Les dades que maneja el Govern el situen com el sisè esport de major seguiment pel que afegeix un altre factor del ciclisme com a dinamitzador de l'activitat econòmica.





La venda de bicicletes, un negoci a l'alça, generador d'ocupació





A Espanya es van vendre 1,26 milions de bicicletes a 2019, un 20,4% més interanual, i es va generar un negoci de 1871 milions d'euros entre venda de bicicletes i accessoris aconseguint màxims. La previsió és que, el 2020, amb el boom per l'esport outdoor amb bicicleta estàtica i l'ús de la bicicleta per a la mobilitat i la pràctica esportiva, les vendes pugin. La bicicleta ha viscut el seu particular boom en plena pandèmia. El Covid-19 ha acabat de catapultar una indústria que ofereix el que la societat necessitava: alternatives de mobilitat àgils, a l'aire lliure i que fugin d'aglomeracions. En aquest sentit, les ciutats estan adaptant els seus plans de mobilitat al ciclisme amb tot el que això comporta d'impuls de l'economia verda.





D'altra banda, el sector de la bicicleta representa un 26,84% del total de treballadors de la indústria esportiva, amb 22.567 persones. Més de la meitat es concentren en els punts de venda, mentre que la resta es distribueix entre proveïdors i fàbriques, entre d'altres. A l'ocupació directa cal afegir l'indirecte, generat a través del cicloturisme i altres sectors vinculats a la bicicleta, on estan posades les esperances de desenvolupament en la propera dècada impulsant models elèctrics urbans. La venda d'ebikes va augmentar un 11,3% interanual el 2019, fins a 142.766 unitats.





La complexa finançament del ciclisme: quan el patrocini esdevé peça clau





En el ciclisme actual, el patrocini és un element clau que ofereix sostenibilitat més de contribuir a la victòria final de les escuderies. El 90% dels ingressos dels equips provenen dels seus patrocinadors, entre els quals destaca a Espanya Telefónica que des de fa 11 anys dóna suport al ciclisme. Els números avalen la seva inversió en el ciclisme i com ho impulsa. Movistar Team és l'únic equip espanyol a World Tour, primera categoria mundial en la qual competeixen 9 estructures de 14 països. Les seves proves són les més seguides. Entre gener i setembre de 2020, Movistar va impactar en 29 milions d'espanyols, obtenint una visibilitat i una notorietat destacades.





Aquest és el model de finançament d'un esport en què no hi ha ingressos ni per entrades ni per publicitat. La tornada es basa en la rellevància que aconsegueix la marca a través del ciclisme i del seguiment de les proves com ara la Volta a Espanya que va ser seguida per 1,5 milions d'espanyols de mitjana diària.





El ciclisme femení en ple enlairament, un potencial per a les marques





Espanya compta amb 4.859 ciclistes federades, però s'estima que el 42,8% de les espanyoles utilitza la bicicleta. El mercat és més ampli del que mostren les llicències perquè, si alguna cosa ha demostrat aquesta disciplina, és que és alguna cosa més que un esport: és oci i un mitjà de transport, dues direccions cap a les quals miren les marques en busques de pedalar a roda del públic femení, el 51% de la població.





Així mateix, en l'actualitat les dones federades només representen un 6,4% de les gairebé 75.000 fitxes a Espanya, el que mostra també el marge de creixement en aquest àmbit. Destaca el programa Women in Bike de la Federació Espanyola de Ciclisme, que amb el suport de Movistar, connecta a dones que volen compartir la seva passió per la bicicleta.





Finalment, el ciclisme és un element d'inclusió i el segon esport adaptat més practicat a Espanya. Es pugen a la bicicleta per entrenar o competir fins a un 37,5% dels espanyols amb algun tipus de limitació i un 29,9% d'entre els greument limitats CSD. L'equip espanyol ha obtingut 10 medalles olímpiques entre Londres 2012 i Rio 2016.