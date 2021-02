Professionals de la sanitat privada denuncien que no s'estan complint les ordres de Sanitat

Professionals de la sanitat privada denuncien que a Catalunya no s'estan complint les directrius de Sanitat. Segons expliquen, ja hi va haver un gran enrenou a Girona quan la directora d'atenció primària de la zona, Sara Rodríguez Requejo, va donar l'ordre de vacunar en la mateixa fase als sanitaris assistencials i no assistencials (administratius i directius sense contacte amb pacients). Tot això va retardar les segones dosis de vacunació als sanitaris que estaven en primera línia.





La vacuna contra el coronavirus / EP





Ara molts sanitaris que treballen a la medicina privada es sorprenen que la consellera catalana de Salut, Alba Vergés, hagi anunciat que s'estan vacunant a farmacèutics, auxiliars i fisioterapeutes i que ells, que estan atenent pacients diàriament, no s'hagin posat ni la primera dosi de la vacuna per a la Covid.





Segons diuen, no s'estan complint les directrius establertes pel "Ministeri de Sanitat" a través del Comitè Bioètic i del "Consell Interterritorial de Sistema Nacional de Salut" que van elaborar uns protocols per establir una correcta priorització de la vacunació per Covid.





En la primera etapa havia d'haver un subministrament inicial i molt limitat de dosis de vacunes. Dins d'aquesta etapa cal seguir el següent ordre de priorització:





1. Persones internes i personal sanitari i sociosanitari en residències de gent gran i amb discapacitat. Si cal, es prioritzarà la vacunació en les residències més vulnerables (major nombre d'interns, menys capacitat d'adopció de mesures de prevenció i control i / o residències que no han tingut casos de COVID-19).

2. Personal sanitari de primera línia. Si cal, es prioritzarà la vacunació en les i els professionals a partir de 50 anys d'edat o amb condicions d'alt risc, que treballen en àrees COVID-19 i els que treballen en atenció primària.

3. Un altre personal sanitari i sociosanitari.

4. Persones amb discapacitat que requereixen intenses mesures de suport per desenvolupar la seva vida (grans dependents no institucionalitzats).





Ara, els metges demanen que es vacuni als professionals que estan en primera línia amb pacients amb coronavirus.