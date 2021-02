A Espanya no hi ha democràcia i a Veneçuela si

Algunes persones creuen que de vegades hi ha personatges que fan declaracions escandaloses sense mala intenció, o que l'autor no les ha pensat prou i les anomena "un calentón dialèctic" que no s'ha de tenir en compte. Altres en canvi van més enllà i no tenen dubte que el que diuen està mesurat i ben mesurat Una provocació sabent les conseqüències? És clar que sí. Formen part d'una estratègia ben definida amb uns objectius molt concrets. Deia l'escriptor, periodista i "espia" Ian Fleming en el seu llibre Goldfinger: "Senyor Bond: a Chicago tenen un proverbi:" Una vegada és casualitat; dues coincidències i la tercera vegada ... una acció hostil ".





El vicepresident i cap de l'oposició, Pablo Iglesias, es destapava aquesta setmana amb unes declaracions en un mitjà independentista, unes paraules més pròpies d'un polític de l'oposició que aspira a escalfar l'ambient que d'un vicepresident del govern d'Espanya a què es li suposa responsabilitat, lleialtat i sentit d'Estat, cosa que no té assumit tot i portar ja un temps en el govern. Pablo Iglesias ha dit impertèrrit que "No hi ha una situació de plena normalitat política i democràtica a Espanya quan líders polítics dels dos partits que governen Catalunya estan uns a les presons i el altres a Brussel·les exiliats". Però no conforme amb aquesta afirmació, la va arrodonir assegurant que "és una vergonya que a Espanya hi hagi presos polítics". Unes declaracions que no tindrien importància si la persones que les realitza no fos vicepresident d'un govern elegit democràticament, sense coaccions ni amb presons plenes de persones que l'únic que han fet és discrepar de les polítiques del seu règim que és tot menys demòcrata.





En un altre país, Pablo Iglesias hauria d'haver dimitit, o el president de Govern hauria d'haver cessat immediatament. Per què hauria d'haver fet? Perquè hi ha massa països mirant al·lucinats amb les sortides de test del vicepresident - que ja fa unes quantes-- i posa en dubte a Espanya, el seu govern, i la imatge de país. Però és que a més, les seves paraules estan sent aprofitades - els donen munició- pels fugits a Brussel·les i els sectors independentistes per justificar les acusacions sobre la manca de democràcia a Espanya. Sort que les institucions europees aquest tipus d'accions se les passen pel Manneken Pis i reafirmen que a Espanya hi ha una democràcia plena i consolidada, ningú la posa en dubte.





Mentre Pablo Iglesias parla així del país on és vicepresident, no se li ha escoltat ni una sola paraula sobre la dictadura bolivariana de Veneçuela, on no només empresonen polítics de la poca oposició que queda sinó a altres ciutadans anònims que no combreguen amb el règim .

Segons Tamara Suju, presidenta executiva de l'Institut CASLA, hi ha presos polítics que estan tancats en una cel·la situada a tres pisos sota terra, sense ventilació, sense contacte amb l'exterior. Es troben amuntegats, mal alimentats i on se'ls tortura amb impunitat, sota la guia de cubans i l'assessorament en operacions psicològiques d'iranians. Suju denuncia també els centres clandestins amb noms tan descriptius com 'L'Infern', escenari d'abusos i tortures que aquesta advocada denúncia cada any, Els seus informes han servit de base a la Cort Penal Internacional sobre els crims comesos a Veneçuela. L'objectiu de Suju és que Maduro acabi sent jutjat pels crims comesos





Què dir de la quantitat de persones que s'han vist obligades a deixar el seu país. A principis d'aquest any, les Nacions Unides va alertar que el nombre de veneçolans que han sortit fugint del seu país ascendia a 4,9 milions. Una xifra que hauria de cridar l'atenció de la comunitat internacional que condemna, però no fa res.





Totes aquestes dades se'ls ha col·locat el vicepresident d'Espanya sota d'aquest monyet amb el què se sent molt satisfet. Per què no parla de la democràcia d'aquest país ?, perquè ell i uns quants més dels seus col·legues han estat cobrant per assessorar el demòcrata Maduro, al seu govern i a la família del dictador. Tampoc es defineix sobre Rússia, als dirigents els ha donat munició per comparar als polítics presos catalans amb el seu compatriota, a què van voler enverinar i al seu retorn a Moscou el van enviar a presó





Així que camarada Iglesias, amb vestit i corbata, amb jersei i determinats tipus de camises - és el seu uniforme oficial per marcar territori i despistar els seus votants, faci el favor d'anar-se'n a Veneçuela, o es pot exiliar amb els polítics catalans a Brussel·les perquè el seu suport estigui més proper, el que prefereixi...Però deixi ja de prendre-li el pèl a la immensa majoria de la ciutadania, perquè vostè diu una cosa i fa la contrària ... no compti tantes pel·lícules perquè la democràcia no l'ha inventat vostè ni i seus col·legues. Per cert, aquests vídeos que llanceu per les xarxes a les que ets tan aficionant, ¿els fa l'empresa Neurona per justificar pagaments? ......