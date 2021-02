Terrassa assaja el 14F amb una simulació de la votació a la Masia Freixa

L’Ajuntament de Terrassa està acabant d'enllestir el dispositiu electoral per als comicis al Parlament de Catalunya del pròxim diumenge, 14 de febrer. Una jornada electoral que estarà marcada per la implementació de mesures sanitàries de prevenció de contagis per Covid-19 que han fet que s'hagin hagut d'ampliar el número de meses i de col·legis electorals a la ciutat. La Masia Freixa, un dels nous equipaments en què podran votar els terrassencs i terrassenques en aquestes eleccions, ha acollit aquest matí una simulació de la pròxima jornada electoral dirigida a analitzar com funcionaran les mesures sanitàries proposades per tal de preparar i afinar el màxim possible el dispositiu de diumenge.





A la simulació ha assistit el tinent d’alcalde de Serveis Generals i Govern Obert, Isaac Albert, el conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència de la Generalitat de Catalunya, Bernat Solé, el delegat del Govern de la Generalitat a Barcelona, Juli Fernández, i portaveus dels grups municipals. Han participat al voltant de 40 persones com a figurants de membres de les meses, electors de les diferents franges horàries recomanades per la Generalitat, representants de l'administració, apoderats/ades dels partits polítics, encarregats del control d'aforament i compliment de les mesures sanitàries, de la neteja i del manteniment de l'espai, així com dels cossos de seguretat que es destinaran als col·legis. Durant la simulació s'han representat els moments claus de la jornada, amb les senyalitzacions que es trobaran les persones que vagin a votar diumenge, com la constitució de les meses, la formació de cues a l'exterior del col·legi, l'accés al recinte, el moment de la votació, el recompte de vots i la sortida del centre.





L’assaig del dia de les eleccions ha servit també com a escenari per a la gravació del material audiovisual que tant l'Ajuntament de Terrassa com la Generalitat faran servir per explicar a la ciutadania com funcionarà la jornada electoral i que s'emetrà per diversos canals de comunicació i a través de les xarxes socials.





Mascareta, distància, higiene de mans i ventilació





A Terrassa podran votar 156.476 persones a les eleccions al Parlament de Catalunya del 14 de febrer. Les i els electors ho faran a 60 col·legis electorals (19 col·legis més que a comicis anteriors) en què s'hauran constituït 265 meses (21 més que a les jornades anteriors) formades per 795 membres.





Les principals mesures de seguretat sanitària establertes als col·legis electorals són:





∙ S'ha de dur posada la mascareta correctament. Hi haurà cartells informatius amb indicacions de seguretat relatives a la correcta utilització de guants i mascaretes.





∙ S’establiran espais d’espera a l’aire lliure o al carrer i es reduiran al mínim el nombre de persones a l’interior d’edificis i espais tancats.





∙ Seran sempre espais on estigui garantida la ventilació constant i adequada a l’afluència prevista i les portes romandran obertes.





∙ S'ha de fer servir gel hidroalcohòlic o el rentat de mans amb aigua i sabó. Es disposarà de material higiènic (gel hidroalcohòlic i paper d'un sol ús) al centre. Hi haurà papereres/contenidors amb tapa d’accionament amb pedal diferenciats: uns per papers y restes en general i uns altres on dipositar el material higiènic i material de seguretat després del seu ús.





∙ S'ha de respectar en tot moment la distància de seguretat, tan a l’interior com a l’exterior. L’espai estarà adequat per permetre mantenir les distàncies de seguretat establertes: 2 metres entre les diferents meses electorals, 1,5 metres de distància lineal lateral entre els membres de mesa, 1,5 metres entre electors a l'interior i exterior del collegi i 1,5 metres entre meses i electors.





∙ Es crearan circuits separats per votants que vagin directament de la cua a l’urna; a la taula de paperetes i l’urna; o a la taula de paperetes, la cabina i l’urna, amb l’objectiu d’agilitzar el màxim el buidat de les cues, vetllant sempre per no superar l’aforament màxim permès dins el local.





∙ Només podran utilitzar els lavabos els membres de la taula, els apoderats, els interventors i el personal de l’Ajuntament de Terrassa que desenvolupa tasques en el collegi electoral.





∙ En cas de locals electorals d'accés a través d'escales o ascensor, no es podrà utilitzar l'ascensor, excepte en el cas de persones que per la seva diversitat funcional així ho requereixin.





∙ Es desinfectaran els espais abans i després de la votació o quan sigui necessari en funció de l'afluència de votants.