El 22% dels contagis de Covid-19 a Catalunya corresponen a la soca britànica

El secretari de Salut, Josep Maria Argimón, s'ha concretat en una roda de premsa que, fins aquest dimecres, el 22% dels nous casos positius a Catalunya corresponen a la variant britànica, a partir de les seqüenciacions que fan del virus en els principals hospitals catalans.





Josep Maria Argimon (EP)





Així mateix, Argimon ha matisat que no estan identificant "un increment molt important de la transmissió" a Catalunya però ha reiterat que la previsió és que, en un mes aproximadament, la britànica sigui la variant predominant.





Pel que fa a les variants sud-africana i brasilera, el secretari ha dit que no hi ha novetats i ha concretat que de moment no han identificat l'antecedent epidemiològic del cas de variant sud-africana identificat a Catalunya: "No hem trobat el vincle epidemiològic".





PRIORITZAR LES PERSONES DE MAJOR RISC





Sobre l'actualització de l'Estratègia de Vacunació enfront del Covid-19 a Espanya, publicada aquest dimecres pel Ministeri de Sanitat, que estipula que les persones menors de 55 anys que s'encomanin de coronavirus, independentment de la seva gravetat, van a haver d'esperar sis mesos per posar-se la vacuna, Argimon ha advocat per prioritzar a les persones de més risc.





"Si tenim dosi limitades, primer hem de posar-les a les persones amb més risc. A les persones que ja han passat el Covid-19 segurament se'ls retardarà la vacuna", ha argumentat el secretari.





Sobre si la vacunació ha de ser anual, Argimon ha explicat que "és possible" però ha advocat per observar com s'instal·la el virus i ha afegit que és probable que hi hagin més mutacions, com succeeix amb la grip.