La Guàrdia Civil alerta sobre possibles estafes a personal sanitari de residències de gent gran

La Guàrdia Civil ha reprès els treballs per ultimar la norma interna que permeti finalment als agents lluir tatuatges, sempre que no comprometin la neutralitat política o sindical ni continguin expressions o imatges contràries als valors constitucionals o que reflecteixin motius obscens i incitin a l'odi. La proposta dels prohibeix en mans, cap i coll, encara que es permeten en braços i cames sempre que siguin de grandària moderada.





Així consta en l'esborrany de reial decret, que regularà l'ús general de l'uniforme i que la Direcció General ha lliurat ja a les associacions professionals.





Al setembre de 2018, al poc d'arribar a el Ministeri de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska va ordenar a l'aleshores director de la Guàrdia Civil, Félix Azón, que retirés el projecte de l'anterior equip ministerial per buscar el consens sobre la regulació de l'aspecte físic dels agents, sobretot després de les protestes internes.





Fonts de la Guàrdia Civil han assenyalat que s'està treballant en el grup de treball d'uniformitat i que la voluntat és aprovar l'esborrany amb el consens de les associacions professionals. El text manté la prohibició de lluir argolles i realitzar-perforacions que siguin visibles amb l'uniforme, a més de limitar l'ús de pendents a el personal femení.





Com a regla general, però, preval la prohibició de lluir tatuatges en mans, cap i coll, encara que es permeten aquells que romanguin ocults vestint les diferents modalitats d'uniforme d'ús general en la Guàrdia Civil, "sempre que no reflecteixin motius o expressions prohibides ".





El text recull que l'àrea tatuada, "individualment o en conjunt en cas que hi hagi diverses", no superi els 70 centímetres quadrats de pell en cada extremitat perquè puguin ser visibles en braços i cames vestint l'uniforme de la Guàrdia Civil.





Associacions com AUGC han mostrat el seu rebuig a l'actual redacció, que consideren una "involució" perquè regula aspectes que no estan expressament prohibits en l'actualitat, com és el cas de lluir tatuatges en mans, coll o cap. També qüestionen el límit de 70 centímetres en la grandària dels tatuatges en cames i braços.