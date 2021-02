Badalona i Sant Adrià sumen el suport de l’AMB per al desenvolupament de l’entorn de les Tres Xemeneies

AJUNTAMENT DE BADALAONA





L’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) s’implicarà en el desenvolupament de l’espai de les Tres Xemeneies i del seu entorn. El vicepresident executiu de l’AMB, Antoni Balmón, ha assegurat aquest compromís avui en una reunió que ha tingut a Badalona amb l’alcalde, Xavier Garcia Albiol i amb l’alcalde de Sant Adrià de Besòs, Joan Callau.





L’AMB, com a propietària d’una part dels terrenys i administració pública amb competència als àmbits d’urbanisme, la mobilitat, l'habitatge, el medi ambient, el desenvolupament econòmic i la cohesió social dels 36 municipis de la conurbació de Barcelona, considera que la transformació de l’espai de 32 hectàrees de l’àmbit de les Tres Xemeneies, i les 135 hectàrees del seu voltant entre els termes municipals de Badalona i Santa Adrià de Besòs, “és un espai estratègic per al desenvolupament econòmic i social de l’àrea de Barcelona, i més enllà de la gestió de la crisi de la pandèmia de la Covid, els responsables públics hem d’apostar i tenir estratègies que potenciïn projectes basats en l’economia del segle XXI, que generin beneficis econòmics i que afavoreixin l’ocupació”, ha assenyalat Antoni Balmón.





Aquest suport de l’AMB s’afegeix al compromís per part de la Generalitat de posar en marxa immediatament tots els instruments de planificació urbanística i jurídica necessaris per a fer realitat el projecte de construcció d’un Hub internacional per al coneixement i el desenvolupament sostenible de l’espai conegut com les Tres Xemeneies en el front litoral entre Badalona i Sant Adrià de Besòs.





L’alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, ha posat en relleu “la suma d’esforços i el compromís comú per part dels municipis del Barcelonès per avançar en projectes ambiciosos com el de les Tres Xemeneies que vertebraran el conjunt de la comarca i poder fer el salt qualitatiu que permeti situar Badalona i els municipis del voltant en el lloc que els correspon des del punt de vista econòmic i social”.





Per la seva banda, l’alcalde de Sant Adrià de Besòs, Joan Callau, ha destacat que el desenvolupament urbanístic i social al voltant de les Tres Xemeneies “és una oportunitat de revertir alguna de les mancances i necessitats que tenim els municipis del Barcelonès Nord amb generació de riquesa al voltant d’empreses basades en el coneixement i la sostenibilitat”.





La reunió dels alcaldes de Badalona i Sant Adrià de Besòs amb el vicepresident executiu de l’AMB també ha servit per analitzar les diferents inversions de l’entitat supramunicipal al territori que, en el cas de Badalona, se situen al voltant dels 25 milions d’euros.