Investigadors catalans descobreixen una debilitat universal dels tumors que permet millorar el tractament contra el càncer

Molts pacients amb càncer podrien respondre millor als tractaments amb la identificació d’una nova debilitat molecular, segons un nou estudi de “big data” amb dades de milers de pacients, combinat amb experiments cel·lulars i genètics.





La nova investigació, liderada per científics de la UC San Francisco, l’Institut Català d’Oncologia l'Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge, demostra que un nou patró d’activitat gènica present en molts dels càncers es pot aplicar per "predir quins pacients es poden beneficiar de la radioteràpia i quimioteràpia" explica Miquel Àngel Pujana, un dels autors de l'estudi, a CatalunyaPress. De la mateixa manera, es pot utilitzar per millorar el benefici d’aquestes teràpies. El treball s'ha publicat aquest dimecres a la prestigiosa revista científica Science Translational Medicine.





Dr. Miquel Àngel Pujana





El treball és co-liderat per la Dra. Mary Helen Barcellos-Hoff (UCSF) i el Dr. Miquel Àngel Pujana (Programa Recerca ProCURE, Institut Català d’Oncologia, IDIBELL). Autors de l’ICO-IDIBELL inclouen Luis Palomero, Roderic Espín i Dr. Alvaro Aytes.





EL FACTOR TGFβ





El factor molecular TGFβ té un paper fonamental en el control del creixement i diferenciació de cèl·lules epitelials, a més de ser clau en la relació de cèl·lules tumorals amb el seu microambient i, en concret, en com s’inhibeix el sistema immune per permetre la progressió del càncer. Tanmateix, el treball publicat descriu una nova propietat de TGFβ que és específica de les cèl·lules tumorals i quasi universal a tots els tumors sòlids.





Els tractaments com la radioteràpia o la quimioteràpia estan enfocats a atacar l'ADN per impedir que segueixi reproduint les cèl·lules canceroses, pero els tumors que tenen actiu TGFβ poden reparar més fidelment l'ADN i per tant, es tornen més resistents a aquest tipus de teràpies. Altrament, "si sabem que aquest factor està actiu, el podriem inhibir per fer que el pacient es beneficiés més de les terapies" explica Pujana.

















Gràfic de Miquel Àngel Pujana





Els anàlisis de dades de supervivència i resposta al tractament en milers de pacients, incloent diversos tipus de neoplàsies amb molt mal pronòstic, donen suport a la rellevància de la relació TGFβ i reparació del ADN. En conjunt, el treball obre la porta a seleccionar millor els tractaments actuals i, a la vegada, a sensibilitzar certs tumors a la radioteràpia i quimioteràpia estàndard, millorant les respostes i supervivència.