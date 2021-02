Denunciat per anar a 219 km/h a l'A-22 a Lleida un conductor que acumula més de 30 sancions

Vehicle fotografiat - MOSSOS





Els Mossos d'Esquadra van denunciar penalment, divendres passat, a un conductor com a presumpte autor d'un delicte contra la seguretat viària per circular a 219 quilòmetres per hora a l'A-22, al seu pas per Lleida, que, segons la policia catalana , acumula més de 30 sancions.





Segons han informat els Mossos aquest dimecres en un comunicat, el denunciat tenia, des de l'octubre de l'any 2018 fins ara, 35 expedients sancionadors per excés de velocitat en el Servei Català de Trànsit i la Direcció General de Trànsit, i una de les sancions en el mateix punt en el qual va ser denunciat el divendres, en aquella ocasió per circular a 210 quilòmetres per hora.





El conductor, de 34 anys, de nacionalitat italiana, i veí de Lleida, va ser denunciat en un control de velocitat que els agents de l'Àrea Regional de Trànsit de Ponent van muntar a l'altura del punt quilomètric 6,5 de la carretera A-22, dins el terme municipal de Lleida, en un tram en què la velocitat màxima permesa és 120 quilòmetres per hora.