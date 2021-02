14F. Cs promet eliminar l'impost de successions: "Cap català pagarà per heretar un pis"

La presidenta de Cs, Inés Arrimadas, ha promès aquest dimecres que eliminaran l'impost de successions, de manera que "cap català pagarà per heretar un pis, una botiga o un negoci dels seus pares quan Cs governi".





Inés Arrimadas





"No és una promesa que pugui fer-la tothom. Ens comprometem a fer-ho, com ho hem aconseguit a Andalusia", ha afegit en una trobada telemàtic electoral des de Barcelona.





Considera que els governs "que més han atacat els interessos de Catalunya són els últims" i ho ha contrastat a un Govern de canvi que proposa Cs amb un descens generalitzat d'impostos i amb l'objectiu que tornin les empreses que s'han anat de Catalunya .





"Hem de deixar de tenir Governs que governen en contra dels interessos dels catalans. Hem perdut tantes oportunitats que jo crec que és el moment de frenar en sec abans que caigui el cotxe pel barranc", ha remarcat.





Sobre els fons de la UE, ha advertit que "no és una bossa de diners que es dóna a tothom, sinó una oportunitat d'invertir-bé, i no per despilfarrarlo o deixar-lo en un calaix", i reivindica que només Cs sabrà utilitzar bé aquests fons en benefici dels catalans.





LUIS GARICANO





L'eurodiputat Luis Garicano ha retret a l'independentisme demanar la independència "per ser més pròspers, però ara la realitat és que la prosperitat no hi és i que l'estan carregant".





"Catalunya tenia una proporció de PIB més gran que Madrid i ara està per darrere, també en inversions estrangeres. Està per darrere en tot, simplement perquè la governin els que no tenen cap interès a governar-la bé", segons ell.





Vés a Cs com l'alternativa que pot tornar a fer de Catalunya "la locomotora i el gran far d'Espanya" amb la inversió d'aquests fons, perquè els considera una oportunitat.