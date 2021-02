14F. Yolanda Díaz assegura que tots volen governar amb ECP perquè són "la veu entre dues Catalunyes"

La ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz, ha afirmat aquest dimecres que tots els partits que es presenten a les eleccions catalanes volen governar amb En Comú Podem (ECP) perquè saben que són "la veu entre dues Catalunyes".





Yolanda Díaz (EP)





Ho ha dit en el míting dels comuns 'El treball que Catalunya mereix' a Tarragona, al costat del número dos de la candidatura, Joan Carles Gallego; el cap de llista per Tarragona, Jordi Jordà, i el seu número dos, Yolanda López.





"Tothom planteja que tots volen governar amb nosaltres perquè saben que som la veu entre dues Catalunyes, perquè saben que som la garantia de cosir aquesta petita ferida", segons Díaz, i ha assegurat que el 14F és clau per sortir de la crisi provocada per la pandèmia.





Per fer-ho, considera fonamentals tres pactes: la reconstrucció d'un acord social "amb la gent dins i amb el treball decent en el centre"; un pacte territorial, i un pacte intergeneracional per tenir en compte als joves, als qui demana que vagin a votar diumenge.





Díaz ha defensat que des del Govern han demostrat que poden i han de gestionar la crisi de manera diferent: "Que podem fer les coses bé, que sabem governar i gestionar, que ho fem moderadament bé, que no robem, que no fem coses estranyes, no teixim xarxes clientelars, que no fem més del mateix ".





Ha assegurat que han protegit a 3,4 milions de treballadors, dels quals gairebé un milió són catalans, i que això ha suposat "un esforç terrible per a les arques públiques amb una inversió a Catalunya de més de 2.400 milions d'euros".