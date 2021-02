La vacunació a cossos d'emergències comença amb els Mossos i la Policia Local de Lleida

Una agent de Mossos rep la vacuna contra la Covid-19 (EP)





La vacunació contra el Covid-19 als cossos d'emergències catalans ha començat aquest dimecres amb els Mossos d'Esquadra i la Policia Local de Lleida.





En els propers dies es començarà a administrar als Bombers de la Generalitat, Bombers de Barcelona i efectius de Protecció Civil, ha explicat la Conselleria d'Interior en un tuit.





El dispositiu de vacunació, conjunt entre Interior i Salut, "garanteix la protecció dels efectius que estan en contacte constant amb la ciutadania", ha destacat el departament.





En declaracions als mitjans a l'inici de la vacunació en la comissaria de les Corts de Barcelona, el conseller d'Interior, Miquel Sàmper, l'ha qualificat com el compliment de "la reivindicació que es qualifiqués com a servei essencial no només a Mossos d' Esquadra sinó a totes les emergències ".





Ho ha considerat un "reconeixement" als professionals, i ha dit que protegir els serveis d'emergències també suposa protegir la ciutadania amb qui té contacte.





12 COMISSARIES per vacunar MOSSOS





Els agents de Mossos es vacunaran en 12 comissaries diferents, 1.800 d'ells a Barcelona, ha explicat Sàmper.





La consellera de Salut, Alba Vergés, ha explicat que els Mossos reben dosis de la vacuna d'AstraZeneca, que dimarts es va administrar a la primera jornada de vacunació a professionals sanitaris i de presons.