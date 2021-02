Imatge de l'incident (EP)





Detingut un home com a presumpte autor de l'incendi provocat a l'Hospital Puerta del Mar

Agents de la Policia Nacional han detingut a un home com a presumpte autor de l'incendi provocat en la planta sisena, amb ingressats per covid-19, de l'Hospital Porta de la Mar a Cadis en la tarda d'aquest dimecres, segons han indicat fonts policials.





La Junta ha assenyalat que l'incendi ja ha estat controlat, així com que els efectius de bombers es troben avaluant l'abast del sinistre.





L'incendi s'ha originat en una planta que actualment estava dedicada a pacients amb coronavirus. Així, als pacients de la planta sisena i setena se li ha reubicat en controls. No obstant això, la Junta ha assenyalat que hi ha una planta preparada a l'Hospital Sant Carles de Sant Ferran per si calgués traslladar a pacients, la qual cosa s'està valorant.





Fins a l'hospital s'han dirigit efectius de Bombers del Consorci Provincial, Policia Nacional i Policia Local per a intentar controlar el sinistre, així com la circulació, ja que el centre sanitari es troba en una de les avingudes principals de la ciutat.