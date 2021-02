Un nen gairebé mor després d'ingerir 54 imants per a tornar-se magnètic

Rhiley Morrison, un nen britànic de 12 anys, es va empassar 54 imants per veure si podia tornar-se magnètic. Es va empassar un paquet l'1 de gener i el segon, el 4 de gener.





Radiografia (Arxiu EP)





Quan no van poder travessar el sistema, Rhiley va despertar a la seva mare Paige Ward, de 30 anys, a les 2 am i li va dir que s'havia empassat dos per accident. Una radiografia va revelar que hi havia molts més que els que deia el nen i, tement que poguessin cremar els seus òrgans i matar-lo, el van portar d'urgència a cirurgia per a una operació de sis hores.





Rhiley, de Prestwich, Greater Manchester, va passar 10 dies sense poder-se moure i vomitant un líquid verd causat per una fuita intestinal. A més, va haver de ser alimentat a través d'un tub.





La mare ha explicat que "Rhiley està molt interessat en la ciència, li encanten els experiments". El nen, finalment, va fer la confessió als seus pares: "Vaig tragar-me els imants, volia veure si aquest metall s'enganxava al meu ventre mentre els imants estaven dins".