'El Periódico' i 'Sport' es traslladen a l'Hospitalet de Llobregat

El Grup Zeta ha anunciat que durant aquest any canviarà la seva seu central, traslladant-la a l'Hospitalet de Llobregat. Així doncs, tant 'El Periódico' com 'Sport' marxaran de Barcelona per primera vegada des que es van fundar, a finals de la dècada de 1970.





Ara mateix només el 25% de la plantilla està treballant presencialment, però tot i així, el comitè d'empresa no està d'acord amb el pla, ja que la plantilla s'aniria de l'oficina de Consell de Cent a una zona més aïllada. Alguns empleats han definit la nova oficina com "un polígon mal comunicat si no és en cotxe" o han dit que "la zona no és massa recomanable per als que surten de nit de treballar".





La seu actual de Zeta està en un edifici de 1962 de sis plantes, però el nou edifici serà més nou, de 2021, i segons l'empresa, "ofereix un millor aprofitament espacial per al desenvolupament de les nostres diferents activitats".





Si bé el canvi pot anar bé a 'Sport', que ara no té un bon espai, no serà tan positiu per a 'El Periódico'. L'empresa, que es de fa anys l'empresa viu una situació econòmica precària, no ha volgut dir quant estalviarà amb el canvi de seu.