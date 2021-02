L'Organització Mundial de Comerç (OMC) i la UE h an donat llum breu a l'ordre ministerial espanyola per endurir els requisits en la venda de mascaretes higièniques, que el ministre de Consum, Alberto Garzó n, signa aquest dijous 11 de febrer i que delimita els conceptes de màscares higiènica, accessori de màscares o filtre, segons han informat fonts d'aquest ministeri.





D'aquesta manera, trenta dies després de la seva entrada en vigor, només podran ser comercialitzades com mascaretes higièniques les testades per un laboratori acreditat. A més, el Govern ha d'aprovar un nou model combinat de materials que permet la lectura labial i garanteix la protecció real enfront de la SARS-CoV-2. La sanció màxima per als laboratoris que incompleixin l'ordre implicarà el tancament durant cinc anys.





El Ministeri de Consum endureix els requisits per a la venda de mascaretes higièniques Foto @EP





Segons el ministeri, l'actual adaptació de la indústria nacional, que compta amb capacitat per cobrir prop de el 90% de la demanda, així com la tasca de vigilància de mercat duta a terme a l'efecte, i les noves varietats de màscares i accessoris posats en el mercat, fan necessari promulgar la nova ordre per ampliar les exigències d'aquest tipus de productes per tal de garantir la seguretat dels consumidors sense símptomes de coronavirus i que no estan en contacte amb persones malaltes.





DEFINICIÓ DE MASCARETA HIGIÈNICA





La norma recull per primera vegada la definició de màscara higiènica: "Tot aquell producte tant reutilitzable (que pot rentar-se o higienitzar) com no reutilitzable (d'un sol ús), amb o sense accessoris, dissenyat per cobrir boca, nas i mentó, dotat d'un sistema de subjecció normalment al capdavant oa les orelles, l'ús previst és minimitzar la projecció de les gotes respiratòries, que contenen saliva, esputs o secrecions respiratòries quan l'usuari parla, tus o esternuda, podent també limitar la penetració a l'àrea nasal i bucal de l'usuari de les gotes respiratòries d'origen extern sense declarar la protecció de l'usuari, sempre que no sigui considerat producte sanitari (*) ni equip de protecció individual (EPI) (*) ". De la mateixa manera, recull una definició específica per als accessoris d'aquestes màscares i els filtres.





Amb aquestes definicions, persegueix establir amb precisió quins productes es veuen afectats pels requisits tècnics i mecanismes de control establerts per a les mascaretes higièniques i els seus filtres, així com quins productes podran ser comercialitzats amb aquestes denominacions. D'aquesta manera, ja no es pot denominar qualsevol producte com "màscara higiènica" sinó només els que compleixen els requisits tècnics.





A més, s'estableixen requisits tècnics addicionals per a la comercialització de les màscares i complements, com que indiquin en el propi envasos les especificacions tècniques, l'eficàcia de filtració de l'material i la resistència a la respiració o permeabilitat a l'aire i el laboratori emprat per a la seva realització .En productes reutilitzables han de figurar al menys les dades obtingudes abans i després de l'total de cicles de rentat indicats pel fabricant, seguint el mètode de rentat i assecat recomanat.





També es prohibeix la comercialització de les mascaretes higièniques fora de l'envàs original, així com en qualsevol altre format que no garanteixi el compliment dels requisits exigits.





Juntament amb això, s'estableixen requisits addicionals per a mascaretes higièniques destinades a una correcta lectura labial; per a aquelles destinades a població amb dificultats psicomotrius; per al públic infantil, en què s'haurà d'incloure en l'etiquetatge l'ús sota la supervisió d'un adult, entre d'altres aspectes.





En relació amb els filtres comercialitzats de forma separada de la resta de la tela que conforma la mascareta, hauran de cobrir la major superfície possible de la mascareta, entre d'altres obligacions.





OBLIGACIONS PER ALS LABORATORIS





D'altra banda, s'estableixen obligacions per als laboratoris que certifiquin les característiques de les mascaretes exigint-los un requisit equivalent a el qual s'exigeix als laboratoris que certifiquen equips de protecció individual (EPI). A el mateix temps, s'estableixen actuacions per part de les autoritats de vigilància de mercat.





El contingut de l'orde entrarà en vigor a l'endemà de la seva publicació al BOE, si bé les màscares que haguessin estat posades al mercat amb anterioritat tindran un termini de 30 dies per adequar-se a l'contingut de l'ordre, període després del qual ja no podran ser comercialitzades amb la denominació de "màscares higièniques".





Així mateix, els laboratoris que certifiquin les característiques de les màscares disposaran de sis mesos per a l'acreditació de la UNE-EN ISO / IEC 17025 davant l'autoritat nacional d'acreditació corresponent. Aquest període es considera el mínim necessari per dur a terme els tràmits per aconseguir aquesta acreditación.No obstant això, per garantir el control dels laboratoris que certifiquen des de l'entrada en vigor de l'ordre, durant el període transitori els laboratoris hauran de provar que tenen implantada la UNE-EN ISO / IEC 17025 i que han sol·licitat la seva acreditació davant l'autoritat nacional.





Les autoritats de consum de les comunitats autònomes, d'acord amb la seva normativa autonòmica, podran iniciar expedients sancionadors contra les companyies que comercialitzin aquest tipus de mascaretes sense respectar les normes d'etiquetatge i / o retirar de la circulació els productes.





A més, des de l'entrada en vigor de l'ordre, els laboratoris que acreditin les característiques de les mascaretes higièniques sense complir amb el que disposa la norma UNE-EN ISO / IEC 17025 podrien ser sancionats per les autoritats de consum de les comunitats autònomes, tot i quan l'efectiva acreditació pugui ser obtinguda fins a 6 mesos després de l'entrada en vigor de l'ordre. Les sancions poden comportar el tancament de laboratori durant cinc anys.





Consum precisa que a Espanya es dirà "màscares higiènica" a les equivalents francesos denominades higièniques tipus 1 i que en no estan prohibides, mentre que les que s'han prohibit al país gal no podran dir-higièniques a Espanya. Alemanya, per la seva banda, ha prohibit totes les màscares de tela (l'equivalent a les mascaretes higièniques espanyoles) en tots els espais públics. Consum assenyala que la comissària europea de Salut, Stela Kyriakides, va indicar el passat 3 de febrer que no hi ha evidència suficient per recomanar la utilització de les màscares FFP2 per al públic en general.