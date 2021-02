El Grafiti "fake" d'Ada Colau i el Rei Emèrit

L'artista Roc Blackblock ha "respós" pressumptament a l'alcaldessa de Barcelona després que els serveis de neteja de l'consistori esborressin del mur del parc de les Tres Xemeneies el gran grafit amb el Rei emèrit Joan Carles I amb cinc fletxes clavades als costats i un paper al front on es podia llegir «Lladre». Es tracat d'un "fake" que acabat triomfant.





L'obra, la va realitzar el grafiter en suport al raper Pablo Hasél.





L'autor hauria acusat Colau de "blanquejar la Monarquia"....però ha resultat ser un "fake" amb el "protagonisme" de la pròpia alcaldessa i Joan Carles I ubicat, en teoria, al mateix espai on l'Ajuntament es va afanyar a anunciar que es "restituiria" una pintura que, vinculades a l'Rei emèrit, incloïa també llegendes com «llibertat Pablo Hasél», «fill putatiu de dictador», «paràsits» i «xoriço».





De fet, Marc Serra, regidor de Drets de Ciutadania i Participació Ciutadana, ha assegurat que el govern municipal ha demanat a l'artista Roc Blackblock, autor de l'obra, que torni a pintar-la en el mateix lloc, el mur de el parc de les tres Xemeneies .





"Esperem que aquest fet desafortunat serveixi per posar en relleu els atacs a la llibertat d'expressió», va declarar Serra, que ha afegit que l'Ajuntament s'ha ofert a fer-se càrrec de les despeses necessàries per tornar a pintar-lo. Serra ha lamentat que hi hagi rapers a casa nostra «en risc d'entrar a la presó per les lletres de les seves cançons».





¿Ada Colau blanqueja la Monarquia? Foto @CatalunyaPress





L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, també ha intervingut en la polèmica per reiterar el seu «compromís total» amb la petició de llibertat per Hasél i ha qualificat l'esborrat de l'mural d ' «error que no s'ha de repetir».





El tinent d'alcalde Albert Batlle, de el grup municipal socialista i de qui depèn la Guàrdia Urbana, no ha volgut fer cap declaració sobre el tema. Qui si ho ha fet és Carles Riera de la CUP: «L'ombra de Batlle no ha trigat una vegada més en reprimir la llibertat d'expressió. Són coses que passen quan els comuns apuntalen el PSC ».