A Catalunya, només el 22,8% de catedràtics i el 27% de líders de grups de recerca són dones

El pes de les dones en l'àmbit científic es redueix en les categories superiors de la carrera professional, en què només són el 22,8% de catedràtics i el 27% dels líders de grups de recerca a Catalunya, segons ha informat aquest dijous la Secretaria d'Universitats i Recerca de la Generalitat amb motiu del Dia Internacional de la Dona i la Nena a la Ciència.





En les activitats de recerca i desenvolupament a Catalunya (R + D), el 59,5% de personal empleat són homes, un pes que s'incrementa dos punts en els investigadors, segons dades de l'Idescat de 2018.





En el cas de el sistema CERCA, les dades evidencien que el desequilibri de la carrera científica s'inicia després del doctorat: en l'etapa predoctoral les dones representen el 55%, però en les etapes posteriors es redueix fins a arribar al 27% entre els líders de grup.





A les universitats, la presència femenina continua sent majoritària en Ciències de la Salut i Arts i Humanitats, però està al voltant del 20% en Enginyeria i Arquitectura, segons dades de matrícula de el curs 2018-2019.





Personal docent i investigador

Pel que fa a el personal, les dones se situen per sota del 50% en les posicions de personal docent i investigador permanent i no permanent --amb el 42% i el 46%, respectivament--, i en la categoria de catedràtic se situa en el 22,8%, segons dades de 2019.





Només un 19% dels projectes de recerca amb participació catalana i finançats pel Consell Europeu de Recerca (ERC, per les sigles en anglès) estan liderats per dones investigadores, un percentatge inferior a la mitjana europea situat al 23%.





El pes de la investigació liderada per dones és més gran, amb un 24%, en el cas dels Starting Grants, destinats a grups encapçalats per un investigador amb una antiguitat mínima de dos anys, que en els Advanced Grants, amb un 11%, que són liderats per investigadors sènior en actiu amb historial destacat en els últims deu anys.





Les 12 universitats catalanes estan dotades d'unitats especifiques dedicades a impulsar polítiques de gènere, i els centres CERCA disposen de l'acreditació HRS4R que inclou un pla de gènere que en el 92% dels casos està implementat des d'una unitat dedicada a impulsar polítiques d'igualtat de gènere.