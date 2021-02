Vichy Catalan s'inspira en Gaudí per l'etiqueta del 140è aniversari

L’emblemàtic trencadís inspirat en la obra d’Antoni Gaudí es tenyeix amb els colors dels substrats de la terra com a tribut a l’origen subterrani per l'etiqueta commemorativa de Vichy Catalan, que ha començat els actes de celebració del seu 140è aniversari amb una edició limitada i un missatge d’universalitat. Una celebració molt especial per una efemèride que contemplarà una bona colla d'accions aquest 2021.





L’any 1881 un jove Doctor Furest que exercia de metge a la ciutat de Girona i poblacions del voltant (entre elles, Caldes de Malavella) va descobrir les propietats mineromedicinals de l’aigua carbònica Vichy Catalan. 140 anys més tard, nombrosos estudis segueixen en curs, ja que els incalculables beneficis per a la salut d’aquesta aigua que emergeix de forma esponània a 60º de temperatura amb el seu propi gas carbònic, encara avui no deixa de sorprendre’ns.





Per a celebrar el 140è Aniversari de la marca líder en aigua carbònica, s’ha dissenyat una etiqueta commemorativa que incorpora múltiples colors i matisos en homenatge al seu origen, els substrats de la terra, a través dels que l’aigua es filtra per a enriquir la seva composició amb tots els minerals del subsòl.









Vichy Catalan s'inspira en Gaudí per la seva etiqueta del 140è aniversari/@Vichy Catalan





Gràcies a aquests sediments que arrossega durant el seu recorregut, Vichy Catalan es converteix en un producte únic i genuí, amb un sabor inconfusible i una característica bombolla reconeguda i aclamada pels consumidors de tot el món.





L’atemporalitat dels seus beneficis que perduren en el temps i els infinits atribus s’han materialitzat en el lema que acompanyarà al logo de l’aniversari: “140 anys rumb a l’Universal”.





L’universalitat està present als valors que han anant forjant el seu ADN des que fos descoberta en 1881: Salut, Investigació, Diversificació i Sostenibilitat.









Vichy Catalan és una aigua mineral natural carbònica que brolla de forma espontània a 60°C amb el seu propi gas carbònic de la deu de Caldes de Malavella . Les seves especials propietats mineromedicinals i el seu inconfusible sabor l'han convertit en una de les aigües minerals preferides dels professionals de la restauració i dels consumidors catalans i espanyols, i en una de les marques més prestigioses del mercat mundial de les aigües minerals.