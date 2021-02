Un professor de les Masies de Voltregà va penjar presumptament imatges d'alumnes a internet

La Conselleria d'Educació de la Generalitat ha obert una investigació a un professor d'un institut de les Masies de Voltregà (Barcelona) per presumptament recopilar i publicar fotografies dels seus alumnes i exalumnes en una xarxa social.





Imatge d'arxiu / EP





Una alumna que navegava per Internet va descobrir la pàgina d'una xarxa social amb fotografies que els alumnes havien compartit en els seus perfils de Facebook i Instagram, i les persones afectades han reclamat que s'aparti a aquest professor de la docència i que s'investigui per què recopilava les seves fotografies, segons ha publicat 'El Temps'.





A la pàgina de la xarxa social on estaven publicades les fotografies --unes 300--, també hi havia fotografies d'exalumnes que fa anys que no estudien al centre, un fet que indica que el professor podria haver fet un seguiment.





La Conselleria va tenir coneixement a partir de la denúncia de 28 persones afectades i instàncies de deu famílies que exposaven els fets, i van posar en coneixement a l'Ajuntament del municipi i als Mossos d'Esquadra.





Des del departament han afirmat que hi ha una investigació oberta per aclarir els fets, i que estan "fermament compromesos amb l'eliminació de violència, actitud contrària a la convivència, el tracte d'imatges i altres formes d'abús".