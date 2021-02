L’Ajuntament i la Cambra de Comerç de Terrassa impulsen la internacionalització de les empreses de la ciutat

L’Ajuntament de Terrassa i la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa impulsen un any més, el Programa de suport a la internacionalització per ajudar les empreses de la ciutat a portar a terme els seus projectes d’internacionalització. Aquesta iniciativa per al creixement i expansió internacional està cofinançada per l'Ajuntament de Terrassa i la Cambra de Comerç de Terrassa i, per tant, és 100% gratuïta per a l'empresa. La data límit de presentació de sollicituds serà el dia 5 de març.









Les empreses podran participar en aquesta tercera edició del programa, sigui quin sigui el seu estadi d’exportació. En aquest sentit, per a les que no tinguin cap experiència exportadora, es definirà una estratègia basada en l’anàlisi de mercats potencials, establint un pla de promoció internacional on es defineixin tant els mercats prioritaris com els secundaris i elaborant una estratègia per tal de conèixer els millors canals d’entrada segons el producte, per a cadascun dels mercats analitzats. I, en el cas de les empreses amb experiència exportadora, s’establiran criteris de treball segons les necessitats puntuals de cadascuna d’elles.





Els plans executats per a les empreses en les anteriors edicions han tingut un resultat molt satisfactori pel que fa al recorregut que han pogut dur a terme en el camp de la internacionalització; i és per aquest motiu, que aquesta tercera edició del Programa de suport a la internacionalització a les empreses de Terrassa, esdevé, ara més que mai, necessària per a les empreses del municipi que requereixin una palanca que impulsi el seu creixement internacional i el suport econòmic per a desenvolupar-lo.





En les dues anteriors edicions del Programa de suport a la internacionalització van participar un total de 24 empreses que han expressat un grau de satisfacció de 7,6 sobre 10 a la primera edició, i de 9 sobre 10 a la segona edició.





El procés d’internacionalització de les empreses és, en termes generals, llarg i, en part, difícil de preveure. Aquest fet és degut a la gran quantitat de variables macroeconòmiques que hi intervenen, que juntament amb l’esforç econòmic que representa, fa que sovint la consolidació de la presència internacional de les empreses requereixi un assessorament i acompanyament que actuï com a impulsor d’aquest procés. La crisi provocada per la COVID-19 ha agreujat fortament aquesta situació i ha afegit variables com el tancament de fronteres, la impossibilitat de viatjar, o els canvis duaners i normatius, entre d’altres, que dificulten el procés d’exportació de les empreses.





Davant d’aquesta situació, a més, la Cambra ha adaptat els seus serveis per afavorir que les empreses segueixin fent prospectiva de mercats internacionals en diferents formats, sobretot en format digital, proporcionant així, les eines necessàries per a no aturar-se davant l’exportació.





Les empreses de Terrassa que estiguin interessades a participar en el Programa de suport a la internacionalització, poden posar-se en contacte amb la Cambra: 93 733 98 33 / ipujol@cambraterrrassa.org o bé emplenar el següent formulari: