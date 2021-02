El propietari de Calafell Park Residencial, Javier Rigau, i l'empresari Miguel Márquez han arribat a un acord perquè Grup Mimara entri a gestionar el centre. D'aquesta manera, el grup empresarial de Márquez, que gestiona actualment 4 residències (Mimara Creixell, Mimara Valls, Mimara del Pla de Santa Maria i Mimara Fontscaldes), sumarà un centre més a la seva cartera.





Mimara Residencial Calafell Park (aquest és el nou nom que ostentarà el centre) té 88 places de residència, 67 públiques i 21 privades, i 10 places de centre de dia, 5 públiques i 5 privades. Amb aquesta incorporació, Grup Mimara sumarà un total de 275 places residencials, 193 públiques i 82 privades; 35 places de centre de dia, 20 públiques i 15 privades; i 30 places de menjador social.





El Grup Mimara gestionarà la Residència Calafell Park. Foto: Grup Mimara





Els dos empresaris han destacat que ha estat una negociació fàcil per la transparència i claredat amb la que s'ha dut i perquè tots dos tenen la mateixa prioritat: la cura i benestar d'usuaris i familiars.





Per la seva banda, Miguel Márquez ha agraït la confiança que el propietari de el centre ha dipositat en Grup Mimara i ha comentat que "aquest és un nou desafiament, tant per a mi com per a l'equip de professionals que forma el nostre grup empresarial, per al qual estem completament preparats i que afrontem amb molta il·lusió ".





Com fa en totes les seves residències, Grup Mimara comença aquesta nova etapa amb una política de transparència absoluta de cara a familiars ia la societat en general i amb la prioritat d'aconseguir el major benestar possible per a tots els residents de Mimara Residencial Calafell Park.