14F. Les meses electorals que no es constitueixin convocaran una altra votació en els dos dies següents

La Junta Electoral Central (JEC) ha ordenat que les meses electorals del 14F que no puguin constituir-se abans de les 10 hores de diumenge han de convocar de nou la votació en els dos dies següents, i en aquests casos la Junta Electoral de Zona ha de designar d'ofici a president i els vocals de la taula.









Taula electoral / EP<br>









Ho ha fixat en un acord que unifica els criteris per formar les taules a les quatre províncies catalanes.





En cas d'absència dels vocals i els suplents, les juntes electorals de zona han de "designar lliurement" a les persones que hauran de formar la taula.





Per a això, assenyala que podran triar entre les persones que estiguin en el col·legi electoral --valorant les al·legacions que puguin fer i tenint en compte "l'edat i altres circumstàncies que suposin un major risc per a la salut" - o reubicar suplents de altres taules on sí hagin acudit els primers citats.





Les persones que siguin recol·locades en una taula diferent per a la qual van ser citats hauran de desplaçar per votar, igualment, en el seu col·legi habitual.





La JEC remarca que queda "exclosa" la possibilitat de demanar voluntaris per conformar les taules davant possibles absències.