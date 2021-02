14F. Casado espera que Illa renunciï si amaga que es va vacunar

El líder de PP, Pablo Casado, ha assegurat aquest dijous que si l'exministre i candidat de PSC a la Presidència de la Generalitat, Salvador Illa, "amaga" que s'ha vacunat contra el Covid-19 haurà de "dimitir" i "renunciar immediatament "a la candidatura. A més, ha defensat que la Fiscalia investigui el que ha succeït.









El president de PP, Pablo Casado / EP





En una entrevista a Telecinco, Casado ha assegurat que el seu partit està "expectant" a veure quines són les explicacions de Illa. Al seu entendre, si es demostren les "ombres de sospita" que no es va voler fer la prova abans del debat a TV3 perquè "pot ser que estigui vacunat", tindria en aquest cas que "renunciar immediatament a la candidatura".





Després que Illa hagi negat haver-se vacunat i hagi criticat que "alguns" tinguin aquesta forma de fer política, Casado ha assenyalat que no té "credibilitat" després de la seva actuació en la pandèmia. "A el senyor Illa ja no li creiem. El que hem de dir és que la Fiscalia ho va a investigar i, per tant, haurà de donar aclariments perquè tots els partits que van estar a TV3 es van fer aquesta prova", ha manifestat.





ESPERA QUE FACI LA PROVA EN EL DEBAT D'AVUI

Casado ha recalcat que si Illa s'ha vacunat seria "gravíssim" i ha insistit que hauria de seguir els passos de JEMAD, els consellers de Sanitat de Múrcia i Ceuta, que van deixar els seus càrrecs per "no respectar aquest torn".





"Espero que en els dos dies que queden de campanya hagi transparència i avui en un debat que hi ha es faci la prova i tot Espanya vegi si està dient la veritat o si un cop més menteix", ha emfatitzat el president dels populars .