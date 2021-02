A l'abril hi haurà "una important arribada de vacunes", segons la ministra Darias

La ministra de Sanitat, Carolina Darias, ha assenyalat que Espanya té previst distribuir al llarg del mes de febrer més de quatre milions de dosis de la vacuna contra la Covid-19, tot i que ha assenyalat que serà, a partir d'abril, quan va a haver "una important arribada de vacunes.





La ministra de Sanitat, Carolina Darias / EP









"Les vacunes estan agafant cada vegada més gran velocitat. Sabíem que el primer trimestre seria un temps limitat per permetre a partir del segon trimestre 1a arribada més gran", ha assenyalat la ministra en una entrevista al 'Especial Vacunes. La Ciència enfront de la Covid 'que organitza RNE.





La ministra ha posat el "èmfasi" en "el positiu en la fortalesa com a país com a Estat membre de la Unió Europea que, junt de la mà de la ciència", està permetent que a Espanya s'hagin lliurat ja a les comunitats autònomes 2, 9 milions de dosis i que prop de 900.000 espanyols tenen i a la segona dosi.





Així mateix, ha valorat l'arribada de la vacuna de AstraZenca i la Universitat d'Oxford, el primer carregament ja s'ha repartit a Espanya, i que permetrà augmentar la vacunació i la rapidesa de la immunització. Segons la seva opinió no és un inconvenient que la vacuna no hagi estat provada en majors de 65 anys ja que, el fet de tenir diverses vacunes, "permet diversificar" a la població.





No obstant això, l'actual recomanació a Espanya per als menors de 55 anys pot variar, ja que Darias ha confirmat que si els assajos clínics que la companyia està conduint als Estats Units assenyalen que és efectiva en persones majors de 65 anys, aquest estudi s'haurà en compte per part de la Comissió de salut pública i la ponència de vacunes. "Per descomptat està oberta aquesta oportunitat perquè es pugui posar a aquest col·lectiu", ha assenyalat contundent.





A més, ha recordat que s'espera que per al proper mes de març l'Agència Europea del Medicament (EMA, per les sigles en anglès) preveu donar el seu vistiplau a la vacuna de Janssen contra el coronavirus. Per tant s'espera que estigui incorporada a l'abril a l'estratègia de vacunació del ministeri de Sanitat.





"Si mirem al nostre voltant veiem a la Unió Europea, els països del voltant, que la posició d'Espanya és destacable pel que fa a dades de vacunació", ha advertit la ministres, que ha aprofitat l'entrevista per lloar els plans de contingència de les comunitats autònomes, el treball de la Comissió de Salut Pública i del Consell Interterritorial de Sistema Nacional.





"Aquesta pandèmia ens ha deixat moltes lliçons, però una d'ella és la fortalesa dels professionals sanitaris també la xarxa assistencial del Sistema nacional de salut", per tant, ha mostrat la seva confiança en la capacitat que tenen aquestes comunitats autònomes i els plans de contingència estan fent perquè "quan arribi aquesta quantitat de vacuna" tinguin la millor disposició per administrar-les.