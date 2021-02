Les cuidadores no professionals de persones dependents queden fora del pla de vacunació Covid-19

En molts casos, les famílies en què hi ha alguna persona gran dependent, és a dir, que necessita molts suports en el seu dia a dia- opten per cuidar-los a casa seva o per contractar personal sense papers perquè les tinguin cura. Si bé els grans dependents -que solen ser persones grans- estan inclosos en els primers grups de vacunació, els seus cuidadores -dones en un 75% -, no.





Una cuidadora atén un familiar / EP

Segons l'Associació de Directores i Gerents de Serveis Socials, prop de 134.000 persones atenen a algun familiar i s'encarreguen de les seves cures. Moltes d'elles viuen amb por de contraure el virus i contagiar als seus familiars, als que probablement afectaria més, de manera que des de l'associació denuncien que el pla de Vacunació de Sanitat no inclogui aquestes persones en el grup quatre, en què estan la majoria de persones dependents.

A més, no veuen lògic que el pla deixi fora a les persones dependents de grau dos -n'hi ha tres-, de manera que també demanen la seva vacunació.

De moment, el pla del Ministeri de Sanitat és el següent: el primer grup el formen el personal sanitari i sociosanitari de residències i centres de gent gran i els usuaris; el segon, el personal sanitari i sociosanitari de primera línia; el tercer està format pel personal sanitari i sociosanitari no inclòs en el segon grup; i finalment el quart el formen les persones gran dependents.

Si bé el Govern sí que preveu la vacunació de les persones cuidadores "que realitzen un treball proporcionant cures estrets a persones de poblacions de risc en les seves llars" i les inclou en el grup 4, deixa fora explícitament a les cuidadores no professionals del pla de vacunació . "En aquest grup no s'inclouen els cuidadors no professionals (familiars, convivents ...)", s'explica en el pla del Ministeri de Sanitat.

En aquest sentit, el president de l'Associació de Directors i Gerents en Serveis Socials, José Manuel Ramírez Navarro, qualifica "barbaritat" que s'exclogui dels grups prioritaris de vacunació a les cuidadores no professionals.





"Cal tenir en compte que estan atenent persones de gran vulnerabilitat i que si cauen malaltes no tenen qui s'ocupin d'elles", assegura Ramírez.





José Manuel Ramírez Navarro acusa el Ministeri d'ignorar el sector de la dependència en l'estratègia de lluita contra la pandèmia i no incloure experts en aquesta matèria entre els seus assessors. "Ens han abandonat ja en la primera onada i entre els experts no hi ha ningú que sàpiga de dependència".

Des de l'Associació posen especial èmfasi en algunes comunitats autònomes on hi ha una major llista d'espera en dependència com és el cas de Catalunya i Canàries.