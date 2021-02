Badalona prepara un dispositiu especial per garantir les mesures sanitàries el 14F

Imatge de l'Ajuntament de Badalona





Un total de 155.353 electors i electores podran exercir el seu dret a votar el pròxim diumenge 14 de febrer a Badalona amb motiu de la celebració de les eleccions al Parlament de Catalunya 2021. A Badalona hi haurà 45 locals electorals amb 250 meses. En aquests comicis s’han habilitat el poliesportiu Joaquim Blume, al barri de Sant Crist de Can Cabanyes i l’escola Les Ciències, al carrer de la Ciència, número 19, del barri de Montigalà, com a locals electorals.





Dispositiu especial





Per a la celebració d’aquests comicis, que tenen lloc en una situació marcada per la pandèmia de la Covid-19, l’Ajuntament de Badalona ha preparat un dispositiu especial per garantir les mesures sanitàries recomanades.





- S’ha contractat una empresa de neteja que s’encarregarà de fer la neteja i la desinfecció prèvia i posterior a tots els locals electorals. A més, durant tota la jornada hi haurà personal de neteja.





- Seguint les instruccions de la Generalitat tots els locals estaran condicionats i dotats de les mesures de prevenció sanitària com pantalles, guants, mascaretes, equips de protecció individuals (EPI’s), termòmetres, gel hidroalcohòlic, etc.





- Per tal de garantir el compliment de les mesures de prevenció sanitària i atendre qualsevol dubte de la ciutadania en aquest sentit, l’Ajuntament ha contractat 60 persones que estaran a les entrades i als locals electorals. Aquestes persones controlaran l’accés ordenat dels votants i informaran periòdicament sobre les instruccions i mesures de seguretat. A més, com a tots els comicis electorals, un dispositiu especial dels agents de la Guàrdia Urbana de Badalona i Mossos d’Esquadra, amb presència als locals electorals, vetllaran i garantiran la seguretat.





Franges de vot recomanades





El Govern de Catalunya recomana anar a votar segons una distribució de franges d’acord amb la situació sanitària personal. El seguiment d’aquestes indicacions no és obligatori, si bé s’apella al sentit comú, a la bona voluntat i a la responsabilitat de cadascú per fer-ne seguiment en benefici de la seguretat sanitària general.





La distribució dels votants per franges és la següent:





- 09.00 a 12.00 hores: els collectius de risc.





- 12.00 a 19.00 hores: els votants no pertanyents ni als collectius de risc ni en quarantena.





- 19.00h a 20.00 hores: els collectius de persones en quarantena–contagiats, contactes estrets i sospitosos.