La JEC accepta que hi hagi urnes a l'aire lliure, però dins de l'col·legi electoral

La Junta Electoral Central (JEC) ha acceptat la petició de la Generalitat d'instal·lar taules de votació a la intempèrie en la jornada electoral d'aquest diumenge a Catalunya, però ha precisat que han d'estar dins de l'recinte electoral i mai en la via pública.





Paperetes electorals / EP





En un acord, la JEC admet que la celebració d'eleccions en plena pandèmia "obliga a reduir a l'màxim el risc que l'exercici del dret de sufragi pot suposar per a la salut de la ciutadania" i, en aquest sentit, recorda que "les autoritats sanitàries han posat especial èmfasi en la utilització prioritària dels espais a l'aire lliure, ja que en ells disminueix el risc de transmissió de virus".





Per això, l'organisme arbitral sosté que, "sempre que les condicions meteorològiques ho permetin", la Generalitat, prèvia autorització expressa de la Junta Electoral de Zona corresponent, podrà situar les meses electorals a l'aire lliure.





S'HAN DE MANTENIR TOTA LA JORNADA

Això sí, necessita que les urnes han de col·locar-se "dins el recinte de local electoral" i "no a la via pública", i aconsella que també estigui fora, si resulta possible, la taula auxiliar amb les paperetes i sobres electorals.





També subratlla que, si s'opta per col·locar les taules de votació a la intempèrie, "aquestes s'han de mantenir així durant tota la jornada electoral, llevat que raons de força major obliguin a continuar la votació a l'interior de local electoral".





Si passa aquesta circumstància i cal tornar a ficar les taules sota sostre, "s'haurà de suspendre la votació pel temps estrictament imprescindible per dur a terme el canvi d'ubicació de la taula, i l'urna contenint els sobres de votació haurà de desplaçar sempre en presència dels membres de la mesa electoral i dels interventors i apoderats, fent constar aquest incident en l'acta de la sessió". I per compensar aquesta interrupció, "la sessió de votació s'ha de prorrogar durant el temps en què hagi estat suspesa la votació".





L'acord s'ha traslladat a les quatre juntes electorals provincials per al seu coneixement i remissió a les juntes de zona i als representants de les candidatures proclamades.