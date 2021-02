Lukaixenko carrega contra la "ingerència estrangera" que va instigar les protestes

El president de Bielorússia, Aleksandr Lukaixenko, ha inaugurat aquest dijous l'Assemblea del Poble, l'òrgan que ha de fixar el full de ruta de cara als propers anys, amb un discurs en el qual ha acusat els governs estrangers d'interferir en la política interna per facilitar un intent de cop d'estat, en allusió a les protestes del 2020.

Les mobilitzacions més massives de la història recent de Bielorússia van arrencar per les controvertides eleccions del mes d'agost en les quals, a ulls de l'oposició, hi va haver frau. Segons Lukaixenko, van perpetrar un "cop llampec" que no tenia res a veure amb les "revolucions de color" d'altres països.





No obstant això, "van fracassar", si més no "ara com ara", segons Lukaixenko. "Són forces molt poderoses i no volen perdre aquesta guerra", ha afegit el mandatari, que ha advertit que el 2021 "serà un any decisiu" per a l'antiga república soviètica, segons l'agència oficial BelTA.





Així, el mandatari ha vinculat els organitzadors de les protestes amb les "forces externes" que situa a Occident, i aquests darrers mesos ha carregat contra la Unió Europea i, de manera particular, contra els països de l'Est fronterers amb Bielorússia. "El nostre país és avui dia l'últim estat sobirà d'Europa", ha especulat Lukaixenko.