Felipe González, sobre Iglesias: "Quan es fica la pota, el més oportú és treure-la aviat, i jo no vull que la tregui"

L'expresident de Govern, Felipe González, ha assegurat aquest dijous, a l'ésser preguntat sobre les polèmiques declaracions del vicepresident segon, Pablo Iglesias, sobre la "normalitat democràtica", que "quan es fica la pota, el més oportú és treure-la aviat", si bé ha reconegut que ell no vol "que la tregui".





Felipe González (EP)





González s'ha pronunciat així, en declaracions als mitjans de comunicació, després de participar al Euroforo Vocento 'Europa, Europa. Ser o no ser ', després de ser preguntat per les paraules del líder d'Unides Podem, qüestionant que a Espanya no hi ha "plena normalitat democràtica", i que han portat a gairebé tots els membres de l'ala socialista de Govern a sortir a defensar la qualitat de la democràcia espanyola.





"En política, quan es fica la pota, que tots la fiquem, el més oportú és treure-la aviat, i jo no vull que la tregui", ha ironitzat l'expresident, qui ja s'ha mostrat crític amb Iglesias i la seva formació en nombroses ocasions .





També han criticat les paraules d'Iglesias, i fins i tot han demanat la seva destitució, altres exdirigents socialistes com Nicolás Redondo, l'expresident de la Comunitat de Madrid Joaquín Leguina, l'exministre de l'Interior al Govern de Felipe González, José Luis Corcuera, o l'excalde de la Corunya, Francisco.