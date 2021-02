L'OMS assegura que el nombre de vacunes Covid-19 administrades a Europa ha superat la xifra de contagiats

El director regional de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) per a Europa, Hans Henri P. Kluge, ha informat que el nombre de vacunes contra el Covid-19 administrades a Europa ja ha superat a la xifra de contagiats per coronavirus.





Vacunes d'AstraZeneca (EP)





En concret, tal com ha detallat en roda de premsa, s'han administrat uns 41 milions de dosis, enfront dels 36 milions de casos de coronavirus notificats fins al moment entre els països europeus.





A més, Kluge ha destacat que en 29 dels 37 països que actualment vacunen a la Regió d'Europa, 7,8 milions de persones han completat la seva sèrie d'immunització, la qual cosa equival al 1,5 per cent de la població d'aquestes regions.





Així, i després d'assenyalar que la vacunació ja està salvant vides, Kluge ha subratllat la importància que tots els països puguin accedir a les vacunes perquè com més persones es vacunin, menys temps pot durar la pandèmia. "La divisió entre països de renda alta, mitjans i baixos és més clara que mai. L'accés injust a les vacunes pot ser contraproduent. Com més temps duri el virus, més gran serà el risc de mutacions perilloses", ha recalcat.





Dit això, Kluge ha informat que, al costat de la Unió Europea, s'ha llançat un programa de 40 milions d'euros per garantir el desplegament efectiu de les vacunes COVID-19 en sis països: Armènia, Azerbaidjan, Bielorússia, Geòrgia, Ucraïna i la República de Moldàvia.





Això, postil·la, complementa el treball en curs a través de COVAX i el mecanisme d'intercanvi de la UE, amb un enfocament inicial en la preparació, campanyes d'informació, subministraments i capacitació dels treballadors de la salut.





De la mateixa manera, el dirigent de l'OMS ha recordat que les companyies farmacèutiques han d'adaptar les seves vacunes a l'evolució del coronavirus, i ha subratllat la importància de mantenir una cartera diversa de vacunes en diverses plataformes tecnològiques per al seu ús en diversos entorns.





"Ara és el moment d'ampliar i accelerar la producció de vacunes. Demanem un esforç europeu conjunt per encaminar els programes de vacunació", ha postil·lat Kluge per tancar recordant que les vacunes són fonamentals, però encara "no són suficients per controlar la pandèmia" .