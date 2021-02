El Covid-19 accelerarà la caiguda del capitalisme, assegura Niño-Becerra

S antiago Nen-Becerra, catedràtic d'Estructura Econòmica per la Universitat Ramon Llull, afirma que la crisi generada per la irrupció de l a pandèmia de la COVID-19 accelerarà la caiguda del sistema capitalista, que situa en algun moment entre els anys 2050 i 2070. Així ho ha explicat en una conferència, celebrada dimecres passat, en el marc del cicle Fòrums 2021 que organitza UIC Barcelona School of Architecture.





Santiago Niño-Becerra (EP)





En la seva conferència, titulada "Mirant al 2060", l'economista català ha assenyalat que l'arribada de la pandèmia ha trencat la tendència econòmica que es venia donant, a nivell global, durant els darrers 50 anys. "El model econòmic mundial s'estava desaccelerant des de 1960 i amb l'arribada del coronavirus s'ha trencat de el tot, provocant un nou escenari sense parangó", ha explicat. I ha afegit que, per trobar una caiguda similar del PIB a escala global, caldria remuntar-se a les crisis agràries de finals de segle XVIII.





Segons Santiago Niño-Becerra, la caiguda del PIB mundial ha vingut acompanyada per un gran augment del deute públic, "arribant a superar els nivells posteriors a la Segona Guerra Mundial". Un altre indicador preocupant, ha assenyalat, és la gran afectació que la pandèmia ha tingut en el comerç mundial a causa de les limitacions de mobilitat imposades per la COVID-19.





En aquest context, ha assenyalat, la productivitat serà un indicador determinant en el futur i, en el cas d'Espanya, ha afirmat que les dades no són bons si es compara amb països com Alemanya o França. La baixa productivitat comportarà, segons ell, salaris més precaris i condicionarà la capacitat dels països per fer front al creixent envelliment de la població de manera més efectiva.





L'auge dels oligopolis





Segons ha assenyalat Santiago Niño-Becerra, en qüestió de 60 anys, la desigualtat augmentarà en tots els països de món, el que conduirà a una major concentració de la riquesa sense que, per contra, es produeixi un augment significatiu en els ingressos de les persones amb rendes més baixes. En aquest sentit, l'economista ha pronosticat que "el capital es concentrarà en poques corporacions" i, per tant, els oligopolis aniran cobrant cada vegada més protagonisme.

L'economista ha conclòs que les expectatives econòmiques tant a nivell mundial com a Espanya "no són bones" i que "anem a haver de especialitzar-nos en administrar recursos escassos".





Catedràtic d'Estructura Econòmica per la Universitat Ramon Llull, Santiago Niño-Becerra ha publicat nombrosos llibres, entre els quals destaquen El crash del 2010 (2009), L'economia. Una història molt personal (2015) o la seva recent Capitalisme (1679-2065), editat a finals de 2020. Col·labora amb multitud de mitjans de comunicació nacionals i internacionals i ofereix conferències tant a nivell estatal com internacional.





Sota el títol "Expectations" ( "Expectatives"), Fòrums 2021 condueix les reflexions al voltant de l'escenari de reconstrucció derivat de la crisi de la COVID-19 en tots els àmbits de la societat, amb especial focus en l'àmbit de l'arquitectura i l'urbanisme.