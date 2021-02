14F. Àngels Chacón: "El PDeCAT defuig de la confrontació perquè vol que Catalunya torni a ser el país de les oportunitats"

La candidata del PDeCAT, Angels Chacón, va nèixer a Igualada, d'on va ser regidora al consistori i primera tinenta d'alcalde de Dinamització Econòmica i Coneixement. Durant un any va assumir la direcció general d'Indústria de la Generalitat de Catalunya fins que va ser nomenada Consellera d'Empresa i Coneixement de la Generalitat.









Àngels Chacón, candidata del PDeCAT al Parlament/ @EP





És llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona i es va formar en Comerç Internacional.

Va desenvolupar la seva trajectòria professional inicial com a directora d'exportació dels mercats d'Orient Mitjà i Europa de l'Est en empreses del sector del paper i va ser gerent de la Unió Empresarial de l'Anoia .





Aquesta dóna intel·ligent, lleial i clara, encapçala un PDeCAT que cerca dir la seva al Parlament català . Chacón té les ganes, l'equip i el programa per fer-ho possible des de la centralitat, defugint de la confrontació, emprant l'eina del diàleg i amb els peus ben prop de terra. Perquè ha arribat l'hora de posar realitat a l'actual panorama polític català, de dir les coses com som.





-Es juga el PDeCAT en les properes eleccions del diumenge, molt més que altres formacions polítiques? Us jugueu la supervivència del partit que lidera? Què en pensa vostè?

- Doncs el PDECAT no es juga la supervivència com a partit perquè té més de 8.000 militants i té gairebé 200 alcaldes i amb tota la representació que té i amb bels simpatitzants que té, això no desapareix. Entrarem al Parlament això seguríssim i tindrem representació parlamentària encara que estigui en qüestió. Però que entrarem al Parlament és seguríssim.





- Una part de l’electorat actual contempla un espai de “centralitat sobiranista” des de la moderació – prenem el testimoni de CDC) com el que semblen representar vostès en un context d’extrems després de la situació social, política e institucional que Catalunya ha viscut en els darrers anys?. Vostès representen aquest espai?





- Sí representem totalment aquest espai. Representen molt aquest espai. De fet nosaltres som hereus d'aquella tradició política que volia aquesta Catalunya gran, forta, econòmicament pròspera i socialment justa que avui es veu subjecte del vot i heretem això evidentment transformat en propostes al segle XXI. Però aquest és el nostre espai. Som un partit que representa tota la centralitat política i social d’aquest país. Sí.





-Quins missatges creieu que han calat des de les seves files perquè el PDeCAT pugui tenir representació en el Parlament “desafiant” els tots els sondejos on no hi surten amb cap escó?

- Nosaltres primer son gent que fem propostes realistes, no tracta la complexitat des de la frivolitat. Som realistes cridem les coses com som. Tenim propostes realistes, som gent centrada, som gent moderada que vol reactivar l'economia, que vol prestigiar les institucions, que està a favor de la collaboració publico-privada i això a tots els àmbits. Per exemple en el Sistema Pla Educatiu Català perquè creu que al costat d'una educació pública de qualitat hi ha d'haver també una escola concertada. Tot això és el que representa el PDeCAT. Som un partit que està en contra de la confrontació per sistema.













Chacón amb el seu equip/@PDeCAT













- Vostès han estat un dels partit que ha signat un document on es comprometen a no pactar amb el PSC i no fer Salvador Illa, president. Si el PDeCAT estigues en situació de condicionar o influir en la formació d’un nou govern. En quines fórmules de pactes postelectorals són pel PDeCAT més desitjables per governar Catalunya?

- Nosaltres hem dit molt clar en tota la campanya que farem president cap candidat del 155 ni un candidat on hi hagi la CUP perquè tenim models de país molt diferents. Quan comencen a negociar o la gent que vulgui els nostres vots hauran d’acceptar les nostres línies que ens diferencia. Quan més s’apropi al que nosaltres volem més suport tindran i quan més lluny estiguin manys tindran el nostre suport.





- Des de el PDeCAT aposten per un referèndum pactat, vinculant i reconegut internacionalment. Creuem que és possible, encara que portem 10 anys en que no ha estat possible?

- Això és mes possible que declarar la República el dia 15. Nosaltres creiem que això s'ha de treballar o pactar, dialogar. Tot evoluciona en el temps i estic segura que arribarà un moment en què el govern espanyol haurà d'acabar tenint el coratge per abordar políticament el que passa a Catalunya. No poden abordar la qüestió catalana a cops de porra o en els tribunals.





- Ha perjudicat als catalans les estratègies impulsades en els darrers anys per JxCAT i de les que es va separar el PDeCAT?

- Ha perjudicat als catalans, ú , a nivell de govern, una manca de coordinació però sobretot una manca de comunicació amb els sectors, amb els territoris perquè això ha estat la causa de que després s’adoptin mesures, “se’n maten mosques a canonades”. S’ha deixat a molts sectors desprotegits, sense interlocució. Crec que “aquest desgovern” i aquesta manca de coordinació son evidents. I després l'estratègia de la confrontació és, i no només el model de país, que ara JxCAT és un partit manifestament d’esquerres i a banda d’això per si això no fos poc, és la estratègia de confrontació. Nosaltres creiem que amb això no ens governem, cal gestionar entre el poc i el molt, cal gestionar. Per això el PDeCAt treballarà per tenir tots els recursos que calgui i totes les competències que calgui per millorar la vida dels ciutadans.













@PDeCAT





- Vostè com a ex consellera de Treball va viure molt en primer pla la confrontació o la manca de comunicació de la que parla. Vostè va ser reconeguda com una bona interlocutora pels agents socials catalans. Què em pensa?

- Havia de ser lleial als sectors que representava. I no estic diem res que no digués llavors. Una persona coherent i en aquells moments vaig entendre perfectament que els sectors estaven patint i que necessitaven expressar les seves demandes, i tenir la seva veu i això és el que vaig fer. Em sento molt orgullosa del que vaig fer i ho tornaria a fer igual.





- Si algú vol votar al PDeCAT, quines serien les tres coses del vostre programa que si governéssiu faríeu?

- Som un partit centralista. Som un partit que vol reduir la pressió fiscal a Catalunya per totes les classes mitjanes. Som un partit que vol reactivar l’economia i generar llocs de treball. Que defuig de la confrontació perquè volen que Catalunya torni a ser el país de les oportunitats.













@PDeCAT